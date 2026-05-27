Panatinaikos dezinfikuje halu poslije Olimpijakosovog slavlja: "Sada u nju opet mogu naši navijači"

Goran Arbutina
Panatinaikos se oglasio poslije završetka Fajnal-fora u njegovoj dvorani.

Izvor: Instagram/paobcgr

Uprava Panatinaikosa dezinfikuje dvoranu OAKA, svoj dom u kojem je prethodnog vikenda održan Fajnal-for Evrolige. Poslije trijumfa Olimpijakosa u polufinalu protiv Fenerbahčea, pa u finalu protiv Real Madrida, uz ogroman broj navijača crveno-bijelih, "zeleni" su napravili potez za svoje navijače. Ljudi u skafanderima su dezinfikovali dvoranu.

"Završena je procedura dezinfekcije i biološkog čišćenja u prostorijama i na tribinama T-Centra, kako bi bili spremni da ponovo ugoste navijače Panathinaikosa", saopšteno je

Panatinaikos je ove sezone razočarao navijače i u seriji protiv Valensije ispustio vođstvo 2-0, čime je dopustio da Fajnal-for Evrolige u njegovoj dvorani prođe bez njega. Navijači Olimpijakosa su iskoristili prestižni turnir u svom gradu i ispunili dvoranu do kraja, pa u njoj vidjeli i proslavili istorijski uspjeh - osvajanje prve Evrolige od 2013. godine.

To je četvrti trofej u istoriji za tim iz Pireja, dok je Panatinaikos i dalje daleko sa sedam pehara prvaka Evrope.

