Borac m:tel nakon drame osvojio 17. pehar Kupa Srpske: Trivunović brojao do 12, ali je trofej donio Nježić (FOTO)

Borac m:tel je osvojio 17. trofej u Kupu Republike Srpske nakon dramatične pobjede u finalu nad dobojskom Slogom!

Branilac trofeja, dobojska Sloga predala je trofej rukometašima Borca m:tel, koji su stigli do 17. pehara u Kupu Republike Srpske poslije dramatične završnice u dvorani Centar u Banjaluci!

BORAC - SLOGA 29:28 (15:12)

Izabranici Mirka Mikića su do samog finiša vodili, imali po pet golova prednosti, da bi se razbranio golman gostiju iz Doboja Đorđe Bosić i omogućio neizvjesnu završnicu, u kojoj su sretniji i spretniji bili Banjalučani i stigli do novog trofeja!

No krenimo redom...

Od početka finala u dvorani "Centar" u Banjaluci, uglavnom se igralo gol za gol, da bi prvi put Banjalučani stekli osjetniju prednost kada su Nikša Trivunović, potom i Vlado Draganić nakon kontranapada pogodili mrežu za "plus tri" - 7:4.

Razbranio se u tim trenucima i golman crveno-plavih Nebojša Grahovac, koji je i omogućio lagane golove za domaće, da bi Miloš Nježić iz sedmerca pogodio za četiri razlike što je natjeralo gostujućeg trenera Srđana Pavlovića da pozove minut odmora u 15. minutu.

Ipak, nije to mnogo pomoglo dobojskom timu protiv raspoloženog Nikše Trivunovića, koji je gotovo sam održavao "plus četiri" do 22. minuta (11:7).

Do odlaska na odmor, trener Banjalučana Mirko Mikić je protestovao kod sudija zbog nedosuđenog faula prilikom kontre i zaradio žuti karton, ali su njegovi izabranici golovima Vlade Draganića i Vladimira Vranješa, kao i sjajnim intervencijama Grahovca (sedam odbrana) otišli prvi put na "plus pet" (13:8).

Ipak poslije nekoliko loših napada domaćih, u samom finišu je Sloga smanjila na "minus tri", koje je sačuvala do odlaska na odmor.

Početkom drugog dijela, Sloga je uspjela da smanji rezultat na samo dva pogotka prednosti, da bi potom za nekoliko minuta Borac serijom od 3:0 vratio rezultat na pet razlike (22:17).

Do sredine drugog poluvremena igralo se uglavnom gol za gol, briljirao je Nikša Trivunović i zahvaljujući njegovim golovima, Banjalučani su održavali četiri-pet razlike (25:20) u 46. minutu.

Uslijedila je mini serija Dobojlija od 2:0, kao i pogođena stativa, koja je mogla da istopi prednost crveno-plavih, pa je Mikić hitno reagovao minutom odmora - 25:22.

Nastavio je s pogocima Trivunović, kao i Grahovac sa odbranama, ali Borac je samo sačuvao tri razlike na šest minuta prije kraja, nikako ne uspijevajući da definitivno "prelomi" utakmicu (27:24).

Odlično je tada branio golman Sloge Đorđe Bosić (11 uspješnih intervencija) i sačuvao nadu dobojskog tima da u finišu ipak može da stigne do odbrane trofeja, odnosno osmog pehara Kupa RS u klupskoj istoriji.

Trivunović je 12. pogotkom vratio četiri razlike, brzo je ponovo uzvratio Đenadija, pa onda i Aleksandar Vasiljević i Miloša Čekić, pa je Sloga smanjila na samo "minus jedan" na tri minuta do kraja meča (28:27).

Izgubio je loptu potom Stanko Stanković, ali su se Dobojlije spetljale u napadu, da bi potom u posljednjem minutu Mikić zatražio novi tajm-aut, ali Banjalučani nisu iskoristili napad, ali jesu rukometaši Sloge za izjednačenje - 28:28.

Potom je neko od igrača nogom odbranio gol i zaradio crveni karton, a sedmerac je rutinski iskoristio kapiten Miloš Nježić za pobjedu i osvojeni trofej - 29:28.

Najbolji u timu Borca m:tel bio je Nikša Trivunović sa 12 golova, šest je postigao Miloš Nježić, jedan manje Vladimir Vranješ, dok je kod Dobojlija Dario Đenadija zabilježio osam pogodaka.

Dosadašnji pobjednici

1992/93: Borac (Banjaluka)

1993/94: Borac (Banjaluka)

1994/95: Nije igrano

1995/96: Borac (Banjaluka)

1996/97: Borac (Banjaluka)

1997/98: Borac (Banjaluka)

1998/99: Prijedor

1999/00: Borac (Banjaluka)

2000/01: Borac (Banjaluka)

2001/02: Sloga (Doboj)

2002/03: Sloga (Doboj)

2003/04: nije igrano

2004/05: nije igrano

2005/06: nije igrano

2006/07: Borac (Banjaluka)

2007/08: Lokomotiva (Brčko)

2008/09: Borac (Banjaluka)

2009/10: Borac (Banjaluka)

2010/11: Sloga (Doboj)

2011/12: Borac (Banjaluka)

2012/13: Borac (Banjaluka)

2013/14: Kozara MP (Kozarska Dubica)

2014/15: RK Prijedor

2015/16: Sloga (Doboj)

2016/17: RK Derventa

2017/18: Borac m:tel (Banjaluka)

2018/19: Sloga (Doboj)

2019/20: Borac m:tel (Banjaluka)

2020/21: Sloga (Doboj)

2021/22: Borac m:tel (Banjaluka)

2022/23: Leotar (Trebinje)

2023/24: Borac m:tel (Banjaluka)

2024/25 Sloga (Doboj)

2025/26 Borac m:tel (Banjaluka)

