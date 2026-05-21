Partizan krenuo po kraj serije protiv Zvezde: Bonga prvi izašao, sve je spremno za spektakl u Pioniru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Košarkaši Partizana stigli su na drugi meč polufinala ABA lige

Košarkaši Partizana stigli na meč sa Crvenom zvezdom Izvor: Instagram/partizanbc

Partizan gostuje Crvenoj zvezdi u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom polufinalnom meču ABA lige. Crno-bijeli su timski stigli u bivši Pionir, zajedno ušli u dvoranu i već se zagrijevaju za predstojeći duel koji počinje u 20 sati.

Košarkaši Partizana u meč ulaze sa pobjedom iz prethodnog duela, pa sada imaju priliku za brejk i čak plasman u finale regionalnog takmičenja, gdje bi rival mogla da im bude ekipa Budućnosti ili Dubaija. Košarkaši Partizana su u dobrom raspoloženju stigli u Pionir, a kamere su pomno ispratile dolazak svih iz tima crno-bijelih.

Na čelu ekipe bio je trener crno-bijelih Đoan Penjaroja, kao i Sterling Braun, Karlik Džouns, Isak Bonga, Dilan Osetkovski... Klupske kamere zabilježile su dolazak i bivšeg kapitena Partizana Žofrija Lovernja, koji od povratka u klub na svakom meču prati saigrače. Tu je i Mario Nakić, koji takođe neće biti dio tima zbog povrede.

Igrači crno-bijelog tima već su počeli sa zagrijavanjem za drugi polufinalni meč. Na teren je prvi izašao reprezentativac Njemačke Isak Bonga, a tu je bio i Dvejn Vašington. Nema sumnje da će crno-bijeli pokušati da u drugom meču privedu seriju kraju, ali prednost domaćeg terena biće na strani Crvene zvezde.

