Nikola Milutinov otvorio dušu o Duletu: "Da nije bilo njega, ja ne bih bio ovdje"

Srpski centar Nikola Milutinov imao je emotivno izlaganje o preminuloj legendi Dušku Vujoševiću.

Srbija ima samo jednog predstavnika na Fajnal-foru Evrolige, a to je centar Olimpijakosa Nikola Milutinov. Srpski as je motivisan i željan da podigne pehar Evrolige sa grčkim crveno-bijelima, a tokom obraćanja medijima govorio je o nedavno preminulom treneru Dušku Vujoševiću.

Milutinov je ponikao u redovima Partizana i legendarni stručnjak je imao velikog uticaja za njegovu karijeru.

"Toliko Fajnal-forova, cijela organizacija toliko dugo čekaju taj trofej, svi smo gladni. Samo dva igrača naša imaju trofej, svi to mnogo želimo, posebno što je turnir u Atini. Nadam se daćemo uspjeti ove godine u odnosu na prošlu. Bili smo mi dobri, sjajni u plej-ofu, ali onda smo naletjeli na Monako koji nas je fizički nadigrao i to je segment u kojem moramo da budemo bolji", rekao je Milutinov, a prenosi "Mozzartsport".

Uslijedilo je emotivno izlaganje o Dušku Vujoševiću.

"Težak momenat za sve, pogotovo za nas koji smo prošli kroz sve to. Samo oni igrači koji su prošli kroz tu njegovu školu mogu stvarno da znaju kakav je bio. Svi smo mu zahvalni na tome jer u današnje vrijeme ne dobija mnogo naših igrača šansu kakvu smo mi tada dobili. Da nije bilo njega, ne bismo mi sada ovdje pričali i možda ne bih bio u situaciji da se borim za trofej Evrolige."

Koji mu je najupečatljiviji trenutak sa Vujoševićem kojeg se sjeća?

"Prvog dana kada sam ga sreo pitao me je: 'Hoćeš li ti mene da slušaš?' Ja ne znajući šta to znači odgovorio sam mu: Nnaravno.' Morao sam da ga slušam i podredim cijeli život tome u tom periodu od 17. do 21. godine, i pazio je da ne skrenem sa puta. Danas je u tim godinama mnogo lagano. Bio je grub i težak prema nama, ali nam je davao šansu da budemo na velikoj sceni sa 17, 18, 19 godina. Veliki udarac za košarku, teško mi je palo."

Završni turnir se igra u OAKA areni, a tamo neće biti Panatinaikosa. "Mislim da su se nekako mediji zaletjeli i mislili da ćemo sigurno Olimpijakos i Panatinaikos igrati finale, tako je bilo i prošle godine. Donekle jeste čudno, ali naš fokus je na Fenerbahčeu koji je odigrao sjajno ove sezone. U jednom momentu su bili nekoliko pobjeda ispred nas tokom sezone", dodao je Milutinov.