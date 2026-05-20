Bivši košarkaš Partizana se sjetio Duška Vujoševića i otkrio za čim najviše žali: "To će uvijek da me peče"

Nekadašnji reprezentativac Srbije Uroš Tripković je završio karijeru sa samo 27 godina, a u Partizanu je imao priliku da sarađuje sa jednim od najcjenjenijih evropskih stručnjaka.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji košarkaš Partizana Uroš Tripković podsjetio se saradnje sa legendarnim trenerom Duškom Vujoševićem. Pod njegovom palicom su stasali mnogi veliki igrači, a 39-godišnji Čačanin mu je i te kako zahvalan na svim životnim lekcijama.

Odmah je Vujošević primijetio veliki potencijal kod tada perspektivnog beka i maksimalno mu se posvetio. Dolazili su zajedno na treninge i šutirali dok ne pogodi...

"Otkako sam počeo da treniram, Dule je mene tu uzeo pod svoje i gurao me, i trenirao sa mnom. Nije on trener koji zada zadatak i ode. On, bre, dođe ujutro u sedam sati sa mnom na teren, bude sve vrijeme, dok ja ne ubacim, priča sa mnom oko raznoraznih stvari, ne samo o košarci", podsjetio se Tripković u podkastu "X&O's Chat podkastu".

Uroš Tripković o Duletu Vujoševiću u novoj epizodi X&O’s Chat podkasta.pic.twitter.com/OQAQbBloTo — X&O's Chat (@XOsChat)May 19, 2026

"On me uzeo pod svoje i dao mi je svoje vrijeme, pažnju… Na svoj način je gledao da od mene napravi najboljeg igrača mogućeg. Dule je uticao na to, da tu nema emocija, kakvi da poletiš. Da li dao tri trojke ili promašio tri, faca mora da bude ista. On je to tražio da se emocije ne pokazuju", seća se nekadašnji košarkaš crno-bijelih.

Knjige i odlazak u pozorište su u to vrijeme bili obaveza uz mukotrpne treninge, a mnogi su tek kasnije shvatili koliku uslugu im je Vujošević učinio.

"Svašta i knjige i pozorišta. To je bio način da pokaže da mu je stalo i da te odvede na pravi put i da gradi karakter kroz to. Apsolutno nemam ništa da mu zamjerim u tom smislu. Dao je svoj maksimum. S druge strane, ja nisam u tom nekom periodu, poslije moje 19. godine… Pritisak me taj poremetio, očekivanja i svi ti treninzi. Ja sam se malo tu pogubio."

Pritisak i očekivanja

Tripković je sa 16 godina stigao u Partizan iz Borca, i tu se zadržao sedam godina. Košarkaški put ga je odveo u Španiju gdje je igrao za Huventud, Unikahu, Valjadolid, a potom je nosio dres Fenerbahčea i Kremone. Ipak, nije u potpunosti zadovoljan svojom karijerom. Patike o klin je okačio sa samo 27 godina...

"Kad pogledaš šta je samopouzdanje i taj osjećaj, bukvalno se dešavalo da izgubim samopouzdanje. Ne mogu da ti objasnim. Šutiram trojku, da je kao obruč kao čaša, da nema šanse da uđe. Prolazio sam kroz te neke turbulentne faze sam sa sobom, a šuter mora da šutira isto bilo da je promašio pet zaredom ili pogodio, on mora isto…"

Žali što nije imao dugotrajniju karijeru i dan danas...

"I rano sam završio. Na kraju, očekivanja drugih su mi nebitna. Ono što mene peče i što će vjerovatno uvijek da me peče, ono što sam ja očekivao od sebe nisam ispunio. To mi je ono što mi je iznutra ostalo, moram da naučim to da ‘hendlam'…, rekao je Uroš Tripković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Slavlje košarkaša Partizana i navijača Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)