Nemanji Nedoviću ukinuta suspenzija u Monaku

Srpski košarkaš Nemanja Nedović moći će da pomogne ekipi Monaka u nastavku nacionalnog takmičenja.

Disciplinska komisija LNB (Nacionalne košarkaške lige Francuske) odlučila je da oslobodi Nemanju Nedovića svih optužbi, čime je srpski reprezentativac ponovo stekao pravo nastupa za Monako. Posebno je važno što će moći ekipi da pomogne u plej-ofu francuskog prvenstva.

Kako prenose tamošnji mediji, bek Monaka biće na raspolaganju za naredne utakmice doigravanja protiv Burga ili Strazbura, što predstavlja veliko pojačanje za tim iz Kneževine u završnici sezone. Nedović je bio privremeno suspendovan nakon incidenta na meču protiv Pariza 10. maja, kada je isključen već u prvoj četvrtini zbog navodnih nesportskih komentara upućenih sudijama.

Zbog pokrenutog postupka nije nastupio ni u posljednjem kolu protiv Bulazaka.

Ipak, nakon razmatranja slučaja i video-konferencijskog saslušanja, disciplinski organ je zaključio da nema osnova za dalje sankcije. Njegovu odbranu iznio je advokat Gzavije Leserf-Gal, nakon čega je donijeta odluka da se postupak obustavi bez kazne.

Monako je o presudi obaviješten u utorak ujutru, što znači da će tim u nastavku plej-ofa moći da računa na jednog od svojih ključnih igrača.

