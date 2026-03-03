"Uf, prošlo mi je to kroz glavu": Pitali smo Nedovića da li se vraća u reprezentaciju Srbije

U intervjuu za MONDO Nemanja Nedović pričao je o potencijalnom povratku u reprezentaciju Srbije, haosu u Monaku, Crvenoj zvezdi, Evroligi...

Nemanja Nedović (34) odlučio je da izađe iz zone komfora i da osnuje svoj košarkaški kamp. Da pokuša svoje znanje i iskustvo da prenese na dhecu i da im pomogne da izaberu košarku. Kamp će se održati na Zlataru (od 31. jula do 14. avgusta), a upravo smo na predstavljanju kampa dobili priliku da porazgovaramo sa njim i da čujemo i šta kaže za potencijalni povratak u reprezentaciju Srbije, za haos u Monaku, koliko prati Crvenu zvezdu i još mnogo toga... Krenuli smo od pitanja o kampu i koliko je njemu baš učešće na kampu značilo kada je bio klinac.

"Vraćam se da je to bio prvi put da se odvajam od roditelja i od kuće. Kao klinci. Iako smo nas tri brata bila u sobi, bilo je nešto novo za nas. Pereš svoje stvari, ne smiješ da kasniš na doručak i raznorazne obaveze. Neko brzo sazrevanje. Pamtim vrhunsko druženje i takmičenja na kraju dana. Od kada se probudiš živiš za to takmičenje, da probaš da budeš najbolji u nekoj od tih kategorija i da osvojiš nagradu", počeo je Nedović intervju za MONDO.

Ne krije da bi mu mnogo značilo da kada se kamp završi bar jedno dijete kaže da je zbog njega odlučilo da se bavi košarkom u životu.

"To bi bio vrhunac, bilo bi zaista sjajno. Nadam se da ćemo razviti kamp do nekog nivoa da tako nešto može da se desi. Bilo bi sjajno da se tako nešto desi. U tom periodu kada sam otišao na kamp reprezentacija je osvojila zlato u Indijanapolisu 2002. godine i ta generacija je jurnula na košarku, tajming se poklopio sa uspjehom reprezentacije. Ako ja na neki način budem uticao na odluku nekog djeteta da se time bavi, biću presrećan. Znači mi što je na Zlataru, simbolika je snažna, imam dosta rodbine koja živi tamo, vezan sam za tu planinu, pokrenuli smo i neki porodični biznis tamo, potencijal je veliki i za turizam. Neki moj mali doprinos razvoju. Uzbuđen sam, ne znam šta da očekujem, ali hoću da uživam", objasnio je Nemanja.

"Reprezentacija? Ufff, teško pitanje"

Reprezentacija Srbije je drugim porazom od Turske sebi zakomplikovala put do Mundobasketa. Sa Nemanjom smo razgovarali prije te utakmice i pitali ga direktno - da li bi se vratio u nacionalni tim ako bi ga selektor Dušan Alimpijević direktno pozvao?

"Ufff, dosta teško pitanje. Nikad ne reci nikad stvarno. Prošla mi je ta misao kroz glavu. Sigurno da bih popričao sa njim. Ali, ne znam. Ne želim da skrećem pažnju sa obaveza reprezentacije. U jako delikatnoj su situaciji, ne zna se ko može da igra, ko ne može. Želim im svu sreću ovog svijeta i da se fokusiraju", rekao je Nemanja koji nije igrao za "orlove" još od priprema za Mundobasket 2023. godine kada je donio odluku da se posveti samo klupskoj karijeri.

"Ja sam glas razuma, bio sam sa Džejmsom tada"

Finansijska situacija u njegovom sadašnjem klubu Monaku nije dobra. Postoje problemi sa isplatom plata i to je stvorilo nezadovoljstvo. Nemanja ima iskustvo sa tim iz nekih prethodnih timova i pokušava to da prenese saigračima.

"Bukvalno sam neki glas razuma tamo. Pokušavam da smirim situaciju i da nekako dočaram kako može da bude. Bio sam u nekim situacijama, ne pričam samo o Zvezdi, bilo je problema i u Panatinaikosu i nekim drugim klubovima. Nije tako strašno kao što izgleda. Riješiće se. U današnje vrijeme smo mi igrači zaštićeni na mnogo načina, ne treba da brinemo o tome. Pokušavam da unesem mir i balans u ekipu."

Našalili smo se sa njim da bi možda trebalo urazumi i Majka Džejmsa koji je na društvenim mrežama žestoko opleo po klubu.

"Bili smo zajedno u restoranu to veče. Kada Majk uđe u tu neku njegovu fazu možeš da pričaš sa njim, ali će on sve po svom", smeje se Nedović.

"Volio bih da prođemo i Zvezda i mi"

Trudi se Nedović da prati igru i rezultate svog voljenog kluba - Crvene zvezde. Otišao je ljetos sa Malog Kalemegdana u Monako i nada se da će oba kluba da budu u plej-ofu Evrolige.

"Sad sam na neki način i primoran da pratim. Dosta zavisimo jedni od drugih. Svi smo tu na pobjedu-dvije. Fokusiran sam na svoj tim maksimalno. Mislim da preostaje još malo mečeva, potpun fokus mora da bude na obaveze sa mojom ekipom. Ako se desi da se plasiramo u plej-of, volio bih da obje ekipe obezbede direktan plasman. Biću presrećan."

Ističe srpski košarkaš da su trenutna dešavanja u klubu uticala i na neke rezultate i da su se zato dogodili neki iznenađujući porazi.

"Uticala je, nema drugog objašnjenja, imali smo šest pobjeda zaredom, igrali najbolju košarku u Evropi, djelovali moćno. Desio se pad, jedino objašnjenje mi je da je ta cijela situacija nesvjesno uticala na nas. Ta neizvjesnost je tu negdje, uticalo je. Osvojili smo Kup, nadao sam se da ćemo to prenijeti na meč sa Makabijem, nismo uspjeli. Imamo devet mečeva do kraja. Odlučni smo, želimo da damo maksimum, da svaki meč do kraja bude kao finale. Imamo kvalitet, dokazali smo da kada smo maksimalno fokusirani, da nas je teško dobiti. Vidjećemo za koju poziciju će to biti dovoljno."

"Spanulisu sam tražio dres"

Nekada se Nemanja divio Vasilisu Spanulisu, a sada ima priliku da uči od njega. Legendarni Grk je trener francuskog kluba. Ispričao nam je i jednu zanimljivu anegdotu.

"Bilo je čudno malo u početku. Njegova posljednja sezona u Olimpijakosu, bila je moja u Milanu i tada sam mu tražio dres. Povrijedio se na tom meču, otišao je u svlačionicu ranije i mislio sam da od tog dresa nema ništa. Pet dana kasnije, stiže na adresu kluba dres potpisan 'Za Nemanju od Bilija'. U pravu ste. Ugledao sam se na njega u igračkim danima. Sad mi je trener, malo mi je bilo čudno na početku, imamo lijepu saradnju. Trudim se da mu olakšam posao, nema lak zadatak. Pokušavam da upijem sve što nam prenosi, jer je zaista košarkaški um i mnogo može da se nauči od njega", zaključio je Nedović razgovor za MONDO.