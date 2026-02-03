logo
Nedović promašio zakucavanje, Spanulis poludio i šutnuo reklamu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Monako je u veoma lošoj formi i situaciji - pada na tabeli, a trener Vasilis Spanulis ne krije ljutnju

Nemanja Nedović promašio zakucavanje Spanulis pobjesnio Izvor: Eurohoops.net screenshot

Srpski košarkaš Nemanja Nedović promašio je zakucavanje u kontranapadu "jedan na nula", a trener njegovog tima Vasilis Spanulis  nije mogao da vjeruje. Šef struke Monaka najpre je šutnuo reklamu, a onda se sa raširenim rukama okrenuo ka terenu.

Ta scena dogodila se ovog utorka u Kaunasu, gdje je Žalgiris ubjedljivo pobijedio Monako (104:87) i nanio Spanulisovom timu četvrti poraz u nizu. Na taj način, ekipa iz kneževine drastično je pokvarila svoju situaciju u borbi za plasman u plej-of, jer sada ima skor 15-11.

Poznato je da je Monako u velikim organizacionim problemima, kao i da je u veoma lošoj formi, u kojoj je izgubio prije Žalgirisa i protiv Virtusa kod kuće (82:84), Reala u gostima (78:90) i Crvene zvezde kod kuće (96:100).

Upravo je Zvezda pobjedom protiv Hapoela iskoristla poraz Monaka u Litvaniji i preskočila ga na tabeli, uz bolji međusobni skor (2-0), što bi potencijalno moglo da ima veliki značaj u konačnom raspletu. Sa druge strane, i Žalgiris je direktan Zvezdin rival i sada ima takođe skor 15-11.

U sklopu borbe za plej-of, Valensija je ubjedljivo izgubila na gostovanju Anadolu Efesu (90:107) i sada ima skor 16-10, koliko ima i  Zvezda.

Kada je u pitanju Nedović, protiv Žalgirisa je proveo na terenu 15 minuta, ubacio sedam poena, pogodio trojku iz dva pokušaja i podijelio dvije asistencije. Najefikasniji igrač njegovog tima bio je Majk Džejmsa sa 19 poena, koji nisu mogli da utiču na konačan ishod protiv razigranih domaćina, koje su predvodili Azulas Tubelis sa 26 poena i Silvan Fransisko sa 19.



Nemanja Nedović Vasilis Spanulis Evroliga KK Monako

