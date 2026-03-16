Poznata sudbina najljepšeg stadiona Jugoslavije: "Poljud je mrtav, živio Poljud"

Čini se da je sve spremno da Hajduk umjesto kultnog Poljuda dobije novi stadion na istom mjestu.

Izvor: Zemanek/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hajduk iz Splita već decenijama igra na kultnom stadionu Poljud, koji je izgrađen za potrebe Mediteranskih igara koje je organizovala Jugoslavija. Spektakularno zdanje nastalo u centru grada već godinama je ponos Splita, ali... Čini se da je sve bliže kraj Poljuda, kultnog stadiona na kojem su se dogodili i neki istorijski važni momenti.

Pored toga što su o rušenju Poljuda pričali predstavnici hrvatskih vlasti, lokalni političari i čelnici kluba, stav su iznijeli i navijači. Torcida se oglasila saopštenjem i pojasnila koje rješenje za kultni stadion - vjerovatno najljepši u Jugoslaviji - podržava ovih dana, dok se u Zagrebu zidaju dva moderna stadiona.

Navijači Hajduka tvrde da Poljud ne može da preživi bez Hajduka, kao i da gradnja novog stadiona na istom mjestu ne znači da on neće biti arhitektonsko čudo. Zaključak je jasan - Torcida želi novi, spektakularan i prelijep stadion na mestu gdje su već stvarane najljepše uspomene u životima navijača splitskog kluba.

"Vezano uz aktuelnu problematiku stadiona, stav Kluba navijača Hajduka Torcida od samih je početaka vrlo jasan i artikulisan: Hajduk treba i zaslužuje NOVI stadion. I prilikom inicijalnih razgovora u kojima smo učestvovali uporno smo zastupali istu tezu: projekt koji podržavamo je novi, moderan FUDBALSKI stadion, sa svim optimalnim sadržajima - stadion koji bi, osim svojom funkcionalnošću, Hajduku generisao i značajne prihode.

Nažalost, ovakav Poljud to već odavno nije, a ne bi to postao nikakvom obnovom i restauracijom. Jer, da budemo plastični, koliko god šminke privremeno nalijepimo na tog starca, kad ta šminka vremenom izblijedi, opet smo dobili istog neupotrebljivog starca s početka problema. Vrijeme je da zato mimo emocije - a mi najbolje znamo kakve emocije smo živjeli na Poljudu svih ovih godina - i da prihvatimo činjenicu kako Hajduk na Poljudu treba isključivo NOVI stadion.

Svjesni smo različitih stavova u društvu po pitanju Poljuda i uvažavamo mišljenja dijela javnosti koja se još uvek divi arhitektonskom čudu iz 1979. godine. Međutim, svakako treba naglasiti da je to čudo, osim što je po život opasno, praktički nemoguće bilo kakvom sanacijom dovesti do modernog FUDBALSKOG zdanja.

Osim toga, studija je pokazala da bi trošak sanacije sadašnjeg Poljuda iznosio 120 miliona evra! Suludo je uopšte i pomisliti da se potroši toliki novac da bismo time zapravo dobili samo uspomenu. U slučaju selidbe Hajduka s Poljuda, nemojmo se zanositi iluzijama kako će Poljud preživjeti bez Hajduka. On bez Hajduka jednostavno ne postoji i nije potreban apsolutno nikome. Uostalom, zašto bismo nestankom sadašnjeg Poljuda ostali bez 'Poljudske ljepotice'? Zašto NOVI Poljud ne bi ponovno bio remek-djelo arhitekture? U tom smislu rukavica izazova je na struci.

Kao navijači Hajduka stojimo pred istorijskom odlukom, jednom od najvažnijih u novije vrijeme. Zato budimo dorasli ovom trenutku. Ne zadovoljavajmo se mrvicama kroz nekakvu restauraciju postojećeg stadiona, dok se istovremeno 400 kilometara sjeverno, našim direktnim rivalima ruše stari i grade dva potpuno nova fudbalska stadiona finansirana isključivo javnim novcem.

Stoga apelujemo na hajdučku javnost da prestanemo živjeti u prošlosti te da zajedničkim snagama osiguramo Hajduku NOVI STADION dostojan 21. vijeka. Za kraj, parafraziraćemo staru francusku uzrečicu: Poljud je mrtav, živija Poljud!", navodi se u saopštenju navijačke grupe koja je jasno zauzela stav o stadionu Hajduka iz Splita. Ovako izgleda njihovo saopštenje:

Kakve opcije postoje za Poljud?

Već dugo se govori o tri rješenja koja postoje za Hajduk i njihov već decenijama star stadion. Najmanje vjerovatna je rekonstrukcija, za koju građevinski stručnjaci kažu da nije moguća, a ekonomski stručnjaci kažu da je preskupa. Čini se da o tome više niko ni ne razmišlja.

Preostale dve opcije su rušenje Poljuda i gradnja novog stadiona na istom mjestu ili selidba Hajduka iz centra grada na njegovu ivicu, daleko od mora. Čini se da niko od navijača Hajduka nije previše zainteresovan za tu opciju i da bi mnogo više voljeli da njihov voljeni klub ostane na istom mjestu, a da do stadiona može da se stigne pješke iz centra grada.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!