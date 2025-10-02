logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama na treningu Hajduka, Poljud se raspada!

Drama na treningu Hajduka, Poljud se raspada!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Na kraju treninga Hajduka iz Splita počeli su da padaju dijelovi leksana (ploče) sa krova "Poljuda", a pukom srećom niko nije povrijeđen.

Dijelovi ploča otpadali sa stadiona Poljud Izvor: Dreamer4787/Shutterstock

Kultni stadion "Poljud", dom fudbalera Hajduka, nije u najboljem stanju već godinama, posebno od ljetos kada je nevrijeme dovelo do novih oštećenja krova. Iako je tada šteta djelimično sanirana, nove probleme vidjeli smo na današnjem treningu kada su usljed jake bure sa krova počele da padaju krhotine leksana.

Sve se dogodilo na kraju treninga, piše "Sloboda Dalmacija" uz poruku da je sve podsjetilo na probleme viđene u julu, kada je jako nevrijeme oštetilo "Poljud".

"Tada je to sanirano, ali nova bura je uzrokovala novi pad dijelova leksana. Kako saznajemo, srećom niko nije stradao, ali situacija je bila opasna. Zbog toga je zatvoren pristup glavnom terenu i tartan-stazi Poljuda u sljedeća dva dana. Do tada bi trebalo da se alpinisti opet popnu na krov i saniraju ga", navodi se.

Prva procjena o sanaciji štete tokom prethodnog nevremena glasila je dva miliona evra, a sve više priča se o rušenju doma Hajduka, što nije naišlo na odobravanje navijača ovog kluba.

Interesantno je da narednih šest utakmica Hajduk igra van "Poljuda" i tek 8. novembra će igrati domaći meč s Osijekom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Poljud Hajduk Split fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC