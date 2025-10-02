Drama na treningu Hajduka, Poljud se raspada!

Na kraju treninga Hajduka iz Splita počeli su da padaju dijelovi leksana (ploče) sa krova "Poljuda", a pukom srećom niko nije povrijeđen.

Izvor: Dreamer4787/Shutterstock

Kultni stadion "Poljud", dom fudbalera Hajduka, nije u najboljem stanju već godinama, posebno od ljetos kada je nevrijeme dovelo do novih oštećenja krova. Iako je tada šteta djelimično sanirana, nove probleme vidjeli smo na današnjem treningu kada su usljed jake bure sa krova počele da padaju krhotine leksana.

Sve se dogodilo na kraju treninga, piše "Sloboda Dalmacija" uz poruku da je sve podsjetilo na probleme viđene u julu, kada je jako nevrijeme oštetilo "Poljud".

"Tada je to sanirano, ali nova bura je uzrokovala novi pad dijelova leksana. Kako saznajemo, srećom niko nije stradao, ali situacija je bila opasna. Zbog toga je zatvoren pristup glavnom terenu i tartan-stazi Poljuda u sljedeća dva dana. Do tada bi trebalo da se alpinisti opet popnu na krov i saniraju ga", navodi se.

Prva procjena o sanaciji štete tokom prethodnog nevremena glasila je dva miliona evra, a sve više priča se o rušenju doma Hajduka, što nije naišlo na odobravanje navijača ovog kluba.

Interesantno je da narednih šest utakmica Hajduk igra van "Poljuda" i tek 8. novembra će igrati domaći meč s Osijekom.