Sve manje navijača Partizana na mečevima u Beogradu: Brojke pokazuju novi problem usred krize

KK Partizan ima problem pošto posjeta na tribinama u Areni opada poslije serije loših rezultata i rezultatske krize u kojoj se klub nalazi.
Partizan je u velikom problemu. Porazi se nižu, rezultati su loši, igra je takođe zabrinjavajuća. Sve to primjećuju i navijači, pa posjeta na domaćim utakmicama u beogradskoj Areni sve više opada. To se vidi i po broju ljudi na tribinama na utakmicama u Beogradu.
Ubjedljiv poraz od Makabija (112:87) sa tribina je gledalo tačno 13.749 gledalaca. To je zvaničan podatak objavljen na sajtu Evrolige. U tom periodu najveća posjeta bila je na derbiju protiv Crvene zvezde (21.854) i od tada je uslijedio pad koji traje. Naredni meč kod kuće tim Đoana Penjaroje igraće 14. januara u Pioniru protiv Olimpijakosa. Taj meč prvobitno je trebalo da se igra u Beču, ali je došlo do promjene plana.
Ovako se kretala posjeta na mečevima Partizana u Areni ove sezone:
- 2. oktobar (20.30h) Partizan - Armani 19.214 (80:78)
- 9. oktobar (20.30h) Partizan - Efes 19.558 (93:87)
- 24. oktobar (20.30h) Partizan - Pariz 20.024 (83:101)
- 31. oktobar (20.30h) Partizan - Barselona 20.003 (76:78)
- 11. novembar (20.30h) Partizan - Monako 19.747 (78:76)
- 21. novembar (20.30h) Partizan - Fenerbahče 19.561 (87:99)
- 4. decembar (20.45h) Partizan - Bajern Minhen 17.249 (92:85)
- 12. decembar (20.30h) Partizan - Crvena zvezda 21.845 (79:76)
- 17. decembar (20.30h) Partizan - Virtus Bolonja 16.435 (68:86)
- 26. decembar (18h) Partizan - Makabi 13.749 (87:112)
Posljednji meč kod kuće Željko Obradović odio je protiv Fenerbahčea (21. novembra). Njegov pomoćnik Mirko Ocokoljić bio je glavni trener na mečevima protiv Bajerna, Crvene zvezde i Virtusa, dok je novi šef struke Đoan Penjaroja debitovao protiv Makabija.