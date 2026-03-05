logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos na poluvremenu Novi Pazar - Crvena zvezda: Pogledajte sukob igrača ispred tunela

Haos na poluvremenu Novi Pazar - Crvena zvezda: Pogledajte sukob igrača ispred tunela

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Novog Pazara i Crvene zvezde su se koštali nakon što je dat znak za poluvrijeme.

haos na utakmici novi pazar crvena zvezda snimak Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Novog Pazara i Crvene zvezde igraju posljednji meč četvrtfinala Kupa Srbije, a taj meč su u prvom dijelu obilježili skandali. Utakmica na Gradskom stadionu u Novom Pazaru prekinuta je već u prvom minutu, kada su počeli sukobi na tribini gdje su navijači Crvene zvezde koji su od samog starta vrijeđani.

Na povike "Ubij četnika" i "Ubij Cigana" reagovali su preskakanjem ograde, a ubrzo je policija morala da priđe tom dijelu stadiona i zaustavi haos. Samo nekoliko minuta kasnije, haos se prenio na teren. Navijači Novog Pazara sa zapadne tribine gađali su Naira Tiknizjana, koji se zbog toga žalio sudiji Danilu Nikoliću.

Kada je Zvezdin lijevi bek postigao spektakularan gol za prednost gostiju, riješio je da im odgovori. Prišao je tom dijelu stadiona i počeo verbalni obračun zbog čega je dobio žuti karton. Ni tada nije bio kraj... Fubaleri i članovi stručnog štaba Novog Pazara željeli su da se objasne sa jermenskim fudbalerom na poluvremenu. Pogledajte te scene:

Pogledajte

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tenzija u Novom Pazaru sigurno će biti i u nastavku meča, kada će domaći tim pokušavati da nadoknadi prednost gostiju i tako se izbori za plasman u polufinale. Podsjećamo, Nenad Lalatović je po dolasku u Novi Pazar rekao da mu je cilj da sa ovim klubom osvoji trofej u Kupu Srbije.

Bonus video:

Pogledajte

01:35
Navijači i igrači Zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC