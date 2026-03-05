Haos na poluvremenu Novi Pazar - Crvena zvezda: Pogledajte sukob igrača ispred tunela

Fudbaleri Novog Pazara i Crvene zvezde su se koštali nakon što je dat znak za poluvrijeme.

Fudbaleri Novog Pazara i Crvene zvezde igraju posljednji meč četvrtfinala Kupa Srbije, a taj meč su u prvom dijelu obilježili skandali. Utakmica na Gradskom stadionu u Novom Pazaru prekinuta je već u prvom minutu, kada su počeli sukobi na tribini gdje su navijači Crvene zvezde koji su od samog starta vrijeđani.

Na povike "Ubij četnika" i "Ubij Cigana" reagovali su preskakanjem ograde, a ubrzo je policija morala da priđe tom dijelu stadiona i zaustavi haos. Samo nekoliko minuta kasnije, haos se prenio na teren. Navijači Novog Pazara sa zapadne tribine gađali su Naira Tiknizjana, koji se zbog toga žalio sudiji Danilu Nikoliću.

Kada je Zvezdin lijevi bek postigao spektakularan gol za prednost gostiju, riješio je da im odgovori. Prišao je tom dijelu stadiona i počeo verbalni obračun zbog čega je dobio žuti karton. Ni tada nije bio kraj... Fubaleri i članovi stručnog štaba Novog Pazara željeli su da se objasne sa jermenskim fudbalerom na poluvremenu. Pogledajte te scene:

Tenzija u Novom Pazaru sigurno će biti i u nastavku meča, kada će domaći tim pokušavati da nadoknadi prednost gostiju i tako se izbori za plasman u polufinale. Podsjećamo, Nenad Lalatović je po dolasku u Novi Pazar rekao da mu je cilj da sa ovim klubom osvoji trofej u Kupu Srbije.

