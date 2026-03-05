logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevska policija pronašla bombu na stadionu "Koševo" pred utakmicu između Sarajeva i Veleža

Sarajevska policija pronašla bombu na stadionu "Koševo" pred utakmicu između Sarajeva i Veleža

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su i izuzeli ručnu bombu na stadionu "Koševo" pred utakmicu između Sarajeva i Veleža u Kupu Bosne i Hercegovine.

Sarajevska policija pronašla bombu na stadionu "Koševo" Izvor: Shutterstock

To se dogodilo 25. februara uoči prve utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Veleža, potvrđeno je za portal "Kliks".

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji je naložio da se izvrši uviđaj zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela izazivanja opšte opasnosti (člana 323. stav 1. KZ FBiH) i nedozvoljenog držanje oružja ili eksplozivnih materija (član 371. stav 1. istog zakona).

"Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovih krivičnih djela", rekli su iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Ručna bomba je, kako nezvanično saznaje pomenuti portal, pronađena u VIP sali stadiona "Asim Ferhatović Hase".

Inače, utakmica je završena pobjedom gostiju iz Mostara rezultatom 0:1.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo FK Velež Kup BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC