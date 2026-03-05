Sarajevska policija pronašla bombu na stadionu "Koševo" pred utakmicu između Sarajeva i Veleža

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su i izuzeli ručnu bombu na stadionu "Koševo" pred utakmicu između Sarajeva i Veleža u Kupu Bosne i Hercegovine.

Izvor: Shutterstock

To se dogodilo 25. februara uoči prve utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Veleža, potvrđeno je za portal "Kliks".

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji je naložio da se izvrši uviđaj zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela izazivanja opšte opasnosti (člana 323. stav 1. KZ FBiH) i nedozvoljenog držanje oružja ili eksplozivnih materija (član 371. stav 1. istog zakona).

"Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovih krivičnih djela", rekli su iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Ručna bomba je, kako nezvanično saznaje pomenuti portal, pronađena u VIP sali stadiona "Asim Ferhatović Hase".

Inače, utakmica je završena pobjedom gostiju iz Mostara rezultatom 0:1.

(MONDO)