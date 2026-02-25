Trener Sarajeva Mario Cvitanović nakon poraza od Veleža: Ništa još nije gotovo

Trener Sarajeva Mario Cvitanović vjeruje da poraz od Veleža na Koševu (0:1) nije razlog za paniku i da je odigrano tek prvo poluvrijeme.

Sarajevo je poslije osam mečeva bez primljenog gola u svim takmičenjima konačno kapituliralo i na kraju je upisan poraz u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine od Veleža.

"Ne bih rekao da je ovo naša najlošija utakmica. Ovo je tek prvo poluvrijeme. Ovdje još ništa nije gotovo", rekao je Cvitanović za "Arenu Sport".

Prema njegovim riječima, Sarajevo je znalo šta ga očekuje, ali nije uspjelo odgovoriti na način igre protivnika.

"Znali smo kakav nas protivnik čeka. Stali su dobro iza lopte i čekali svoje prilike iz kontre. Bili su bolji u duelima i drugim loptama. Mi nismo imali raspoloženog igrača prema naprijed da napravi razliku".

Cvitanović smatra da je ključni trenutak meča bio izgubljen posjed iz kojeg je Velež postigao pogodak.

"Mislim da je lopta izgubljena iz našeg posjeda i iz toga smo primili gol. Na takve stvari smo upozoravali. Ipak, igračima ne mogu zamjeriti zalaganje i trud. Nedostajala je odlučnost u završnici, ta glad u posljednjoj trećini", rekao je trener Sarajeva.

Dotakao se i kadrovskih problema u napadu, spomenuvši Renana Oliveiru, Filipa Živkovića i Žoao Karlosa.

"Danas smo igrali bez njih i moramo se nositi s tim. Karlos nije imao pravo nastupa zbog registracije, Živković se vraća nakon povrede, a Renan se povrijedio. Besmisleno je pričati o igračima koji nisu bili u kadru. Oni koji su igrali dali su maksimum".

Na pitanje o nizu od osam utakmica bez primljenog gola, Cvitanović je bio jasan - neka se time bave statističari.

"Mene zanima samo sljedeća utakmica i prezentacija ekipe na terenu. Ta brojka mi ništa ne znači", zaključio je hrvatski stručnjak.

