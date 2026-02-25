Ne ide bez Adema Ljajića: Sarajevo poraženo od Veleža na "Koševu" - greška golmana presudila domaćinu!

Sarajevo je poraženo od Veleža u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine na "Koševu".

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Branilac trofeja u Kupu BiH izgubio je od mostarskih "rođenih" u prvom meču četvrtfinala Kupa BiH.

Najbolji igrač Sarajeva Adem Ljajić zbog bolesti propustio je večerašnji meč pa je prednost pred revanš koji se igra za dvije sedmice u Mostaru, otišla na stranu izabranika Ibre Rahimića.

SARAJEVO - VELEŽ 0:1 (0:0)

Gol odluke "pao" je u 70. minutu meča kada je sarajevsku mrežu pogodio Armin Spahić poslije greške golmana Ivana Banića!

"Bordo" tim je od početka nametnuo svoj ritam i napadao ka golu mostarske ekipe, a prvu stopostotnu šansu u 14. minutu propustio je Agon Elezi.

Bolje rečeno, odlično je reagovao golman "rođenih" Tarik Karić i odbranio njegov udarac. Dva minuta kasnije, Karić je opet morao da interveniše nakon udarca Amara Beganovića.

Prvu šansu gosti iz Mostara su kreirali u 31. minutu kada je nakon sjajnog poteza i pete Armina Spahića, ali je udarac Vasilija Đurića iskosa sa desetak metara završio iznad prečke.

Poslije sjajne lopte Selmira Pidre nekoliko minuta kasnije, koja je "probila" odbranu sarajevskog tima, sve je upropastio Andro Babić, koji se odlučio na udarac, umjesto da centrira u peterac, gdje je sam bio Spahić, pa je propala nova prilika Veleža.

Početkom drugog poluvremena Luka Menalo se našao u odličnoj šansi, ali je sa 15 metara šutirao samo pored Veležovog gola.

I onda šok na "Koševu" u 70. minutu!

Katastrofalna greška golmana Banića, kojeg je preskočio centaršut Mićo Kuzmanovića, a glavom je loptu u njegovu mrežu pospremio Spahić - 0:1.

Deset minuta kasnije provjeravala se situacija u kaznenom prostoru, sudija Ermin Sivac je na intervenciju iz VAR sobe gledao potencijalni penal, ali je odlučio da nije bilo jedanaesterca za Velež.

Mogao je u 88. minutu Babić da razriješi sve dileme, našao se ispred golmana Sarajeva, ali Stefan Ristovski je pratio i spasio domaći tim.

Ipak, ostalo je 0:1, pa će branilac trofeja morati da zapne u revanšu u Mostaru kako bi se domogao polufinala.

SARAJEVO: Banić, Marudza, Gojković, Menalo, Elezi, Beganović, Krdžalić, Ristovski, Cimirot, Kuprešak, Kjereme. Trener: Mario Cvitanović

VELEŽ: Karić, Šerbečić, Rafidin, Kuzmanović, Hrkać, Spahić, Pidro, Đurić, Babić, Nukić, Milak. Trener: Ibro Rahimić

