logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kome da uzmete pehar?": Skandal vijeka dobija nastavak, Senegal odmah diže tužbe

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Senegalu je oduzeta titula na Afričkom kupu nacija i data Maroku, ali sada se sprema velika pravna bitka.

Senegal se žali na oduzimanje pehara Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Afrička fudbalska konfederacija (CAF) odlučila je poslije dva mjeseca da Senegalu oduzme titulu prvaka Afrike i da za šampiona proglasi Maroko. Utakmica je sada zvanično registrovana službenim rezultatom - 3:0 za Maroko - zbog toga što je Senegal po procjeni CAF-a "predao utakmicu".

Na kraju susreta došlo je do skandala kada je dosuđen penal za Maroko, poslije čega su igrači Senegal otišli sa terena za kratko. Vratili su se i Brahim Dijaz je promašio penal za pobjedu - da bi onda došlo do preokreta i na kraju je Senegal osvojio titulu. Međutim, prema analizi čelnika Afričke fudbalske konfederacije (CAF), Senegal nije dobio tu utakmicu i "predao ju je" izlaskom s terena, što je dovelo do najvećeg presedana 21. vijeka.

Naravno, neće u Senegalu sedeti skrštenih ruku i nameravaju odmah da povrate titulu tako što će se žaliti kod FIFA, kao i na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS)

"Ovo je ludost! Ovo je potpuna nepravda", poručuju iz Fudbalskog saveza Senegala i dodaju: "Utakmica nije bila prekinuta niti službeno završena kada su igrači nakratko napustili teren. Kako onda možete da tvrdite da smo predali susret?", dodaje se uz preuzimanje potrebnih koraka.

"Od samog početka bilo je jasno da neki u CAF-u žele da Maroko, kao domaćin, osvoji titulu. To nisu uspjeli na terenu, pa su im ga dali za zelenim stolom", poručuju bijesni Senegalci.

Slijedi pravna bitka koja će siguno baciti novu sjenku na afrički fudbal i donijeti nove nemire u njemu.

Tagovi

Senegal fudbal Afrički Kup nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC