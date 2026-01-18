logo
Skandal na Afričkom kupu nacija: Fudbaleri Senegala napustili teren, Mane ih molio da se vrate!

Autor Haris Krhalić
0

Kakva završnica Afričkog kupa nacija!

Fudbaleri Senegala napustili teren u finalu Afričkog kupa nacija Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

U toku je finale Afričkog kupa nacija između Senegala i Maroka, a u samoj završnici vidjeli smo veliki skandal. Nije bilo golova na ovom meču, a onda u posljednjim trenucima vidjeli smo scene koje nepriliče ovako velikom takmičenju.

Sve je počelo u trećem minutu sudijske nadoknade kada je Senegal stigao do gola koji je poništen zbog faula u napadu. Međutim to je bio tek početak drame, s obzirom da je Maroko u osmom minutu nadoknade dobio jedanaesterac.

Dijuf je u svom kaznenom prostoru povukao sa leđa i oborio Dijaza, a sudija nakon gledanja VAR snimka pokazao na bijelu tačku. Uslijedili su veliki protesti, fudbaleri Senegala nisu htjeli da napuste šesnaesterac zbog čega nije bilo moguće da se izvede penal.

Nakon skoro 10 minuta, fudbaleri Senegala povukli su se, ali u svlačionicu. Na terenu je ostao samo Mane koji je dozivao svoje saigrače da se vrate na teren. S druge strane, selektor Senegala Pape Tijav tražio je od svojih izabranika da se ne vraćaju.

Nakon nekih 10 minuta igrači su se vratili na teren, a odgovornost je pruzeo Dijaz. Međutim, bio je to katastrofalno loš izveden penal i golman Mendi je lagano uhvatio loptu što je značilo da ćemo gledati još dva produžetka u ovoj drami.

Praktično čim je počeo prvi produžetak, u 94. minutu, Senegal je stigao do vođstva. Odličnu kontru krunisao je Papa Gej, koji je udarcem iz daljine potom zakucao loptu pod prečku gola Jasina Bonua, za prednost svog tima pred drugih 15 minuta. 

Veliku šansu da možda i otkloni sve dileme oko konačnog ishoda bio je bivši napadač Crvene zvezde Šerif Endiaj. Čuvar marokanske mreže odbranio je prvi udarac sadašnjeg ofanzivca Samsunspora, do kojeg se lopta odbila. Trebalo je samo da je gurne u nebranjenu mrežu, ali je umjesto toga poslao pored stative za nastavak drame na stadionu u Rabatu.

Ukoliko prednost Senegala ostane na snazi i nakon isteka drugog produžetka, biće to druga titula za ovaj tim na posljednja tri Afrička kupa, ali i druga ikada. Maroko bi ostao na jednoj, osvojenoj prije tačno pola vijeka, 1976. godine.

Uskoro opširnije...

Tagovi

Afrički Kup nacija Senegal Maroko

