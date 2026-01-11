logo
Zidanov sin napravio haos na Afričkom kupu nacija: "Makljaža" poslije utakmice, napadnute i sudije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Pogledajte haos poslije utakmice Alžira i Nigerije na Afrički kup nacija. Sve je zakuvao Zidanov sin.

Luka Zidan tuča Afrički kup nacija Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Nigerija i Egipat posljednji su učesnici polufinala Afrički kup nacija za 2026. godinu. Egipat je pobijedio Obalu Slonovače 3:2 i tako će se za finale boriti sa Senegalom, dok će Nigerija poslije pobjede nad Alžirom (2:0) igrati protiv domaćina turnira Maroko, favorita za osvajanje pehara.

Ipak, jedina ekipa koja je ostvarila sve pobjede do sada na turniru je Nigerija čiji se meč protiv Alžira pretvorio u tuču, sve zbog golmana Luke Zidana, inače sina legendarnog kapitena Francuske Zinedina Zidana.

Nije sjajno branio Zidan na ovoj utakmici i matirali su ga Viktor Osimen u 47. i Akor Adams u 57. minutu, da bi nakon posljednjeg sudijskog zvižduka došlo do nereda na terenu. Luka Zidan je ušao u verbalni okršaj s nekoliko igrača Nigerije, nastao je opšti metež na terenu, posebno jer su sa klupe utrčali praktično svi igrači, a umalo su se umiješali i navijači s tribina.


Srećom, situacija na terenu se smirila, ali je bilo burno u svlačionici gdje su igrači Alžira nasrnuli na sudije, dok su čak i novinari bili vinovnici ovog neobičnog incidenta u Marakešu.


Mečevi polufinala igraju se 14. januara, a finale u Rabatu zakazano je za 18. januar.

Afrički Kup nacija Luka Zidan Alžir Nigerija

