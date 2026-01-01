Vlada suspendovala reprezentaciju zbog sramote: Ludilo u timu Kange i Babike, kapiten izbačen

Zbog loših rezultata Gabona na Afričkom kupu nacija Vlada je odlučila da suspenduje reprezentaciju i da izbaci kapitena Obamejanga iz tima

Gabon je ispao sa Afričkog kupa nacija kao jedan od najlošijih timova na turniru. Na tri utakmice nije osvojio nijedan bod. Dao je četiri gola, primio sedam, tako da je sve u minusu. Zbog svega toga hitno se oglasila Vlada i suspendovala nacionalni tim.

Vlasti Gabona su izdale hitno saopštenje zbog loših rezultata na takmičenju i čak su izbacili kapitena Pjera-Emerika Obamejanga iz reprezentacije, kao i Bruna Ekelea Mangu.

"Zbog sramotnih partija reprezentacije na Kupu afričkih nacija, uzimajući u obzir da je izazvani efekat dijametralno suprotan od vrijednosti, etike i svega što naša zemlja promoviše, donijeli smo sljedeću odluku:

Otpuštanje tehničkog osoblja

Suspenzija nacionalnog tima do daljnjeg

Izbacivanje Pjera-Emerika Obamejanga i Bruna Ekelea Mange

Takođe, pozivamo fudbalski savez Gabona da preuzme potpunu odgovornost", navodi se u saopštenju koje je potpisao i ministar omladine i sporta doktor Simplis-Dezire Mambula.

Gabon’s government has suspended the national team until further notice after a “disgraceful performance” at the 2025 AFCON, where they exited in the group stage.



Captain Bruno Ecuele Manga and Pierre-Emerick Aubameyang have also been banned from representing the Panthers.pic.twitter.com/DLDkggE758 — Maher Mezahi (@MezahiMaher)January 1, 2026

Kanga dao gol, Babika nije igrao

U posljednjoj utakmici na turniru protiv Obale Slonovače gol za Gabon postigao je Gelor Kanga u 11. minutu. Na kraju je njegova reprezentacija izgubila 3:2, a glavni "krivac" za preokret bio je još jedan bivši igrač Zvezde - napadač Žan-Filip Kraso koji je dao gol u 44. minutu.

Za razliku od dvojice bivših igrača crveno-bijelih koji su bili strijelci, sadašnji fudbaler Zvezde Šavi Babička je cijeli meč odgledao sa klupe i za reprezentaciju Gabona odigrao je dva meča, šest minuta protiv Kameruna (1:0) i 46 protiv Mozambika (3:2).

