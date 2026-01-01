logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada suspendovala reprezentaciju zbog sramote: Ludilo u timu Kange i Babike, kapiten izbačen

Vlada suspendovala reprezentaciju zbog sramote: Ludilo u timu Kange i Babike, kapiten izbačen

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zbog loših rezultata Gabona na Afričkom kupu nacija Vlada je odlučila da suspenduje reprezentaciju i da izbaci kapitena Obamejanga iz tima

Vlada Gabona suspendovala fudbalsku reprezentaciju Izvor: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Gabon je ispao sa Afričkog kupa nacija kao jedan od najlošijih timova na turniru. Na tri utakmice nije osvojio nijedan bod. Dao je četiri gola, primio sedam, tako da je sve u minusu. Zbog svega toga hitno se oglasila Vlada i suspendovala nacionalni tim.

Vlasti Gabona su izdale hitno saopštenje zbog loših rezultata na takmičenju i čak su izbacili kapitena Pjera-Emerika Obamejanga iz reprezentacije, kao i Bruna Ekelea Mangu.

"Zbog sramotnih partija reprezentacije na Kupu afričkih nacija, uzimajući u obzir da je izazvani efekat dijametralno suprotan od vrijednosti, etike i svega što naša zemlja promoviše, donijeli smo sljedeću odluku:

  • Otpuštanje tehničkog osoblja
  • Suspenzija nacionalnog tima do daljnjeg
  • Izbacivanje Pjera-Emerika Obamejanga i Bruna Ekelea Mange

Takođe, pozivamo fudbalski savez Gabona da preuzme potpunu odgovornost", navodi se u saopštenju koje je potpisao i ministar omladine i sporta doktor Simplis-Dezire Mambula.

Kanga dao gol, Babika nije igrao

U posljednjoj utakmici na turniru protiv Obale Slonovače gol za Gabon postigao je Gelor Kanga u 11. minutu. Na kraju je njegova reprezentacija izgubila 3:2, a glavni "krivac" za preokret bio je još jedan bivši igrač Zvezde - napadač Žan-Filip Kraso koji je dao gol u 44. minutu.

Za razliku od dvojice bivših igrača crveno-bijelih koji su bili strijelci, sadašnji fudbaler Zvezde Šavi Babička je cijeli meč odgledao sa klupe i za reprezentaciju Gabona odigrao je dva meča, šest minuta protiv Kameruna (1:0) i 46 protiv Mozambika (3:2).

:

Tagovi

Afrički Kup nacija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC