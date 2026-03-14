Derbi 25. kola Premijer lige BiH odigraće na Grbavici ekipe Željezničara i Borca.
Radi se o susretu timova koji ovaj okršaj dočekuju u dijametralno suprotnom raspoloženju. Sarajevski premijerligaš je tokom ove sedmice eliminisan iz Kupa BiH, čime je znatno umanjio šanse da na ljeto zaigra na evropskoj sceni, s obzirom na to da za trećeplasiranim Sarajevom kasni čak deset bodova.
Banjalučani su, sa druge strane, uhvatili zalet. Tim Vinka Marinovića nanizao je četiri trijumfa u prvenstvu, uz samo jedan primljeni i čak 14 postignutih pogodaka, pa je sasvim zasluženo na liderskoj poziciji.
64' - "Požutio" je Jurkas
Javna opomena za golmana Borca.
58' - Sjajna odbrana Jurkasa!
Alić je izveo korner, Milošević stigao do lopte, ali je "panterski" intervenisao Jurkas!
57' - Loš udarac Alića
Kontrolisao je prvotimac Željezničara loptu na lijevoj strani, šutirao, ali je to veoma loše izgledalo.
55' - Prvi žuti karton
Dobija ga Alić zbog starta nad Hreljom.
48' - Alić pored gola
Izveo je Alić slobodan udarac sa velike udaljenosti, iznenadio je živi zid Borca i Jurkasa, ali je bio neprecizan.
UŽIVO, ŽELJEZNIČAR - BORAC: Miruju mreže na Grbavici
46' - Hiroš pored gola!
Šutirao je Hiroš sa desne strane, uputio prizeman udarac, ali je poslao loptu pored suprotne stative.
Dupla promjena kod domaćih
Izlaze Dragović i Peišoto, na terenu su Šabić i Milošević.
Dominacija Borca
Šutevi: 0-13
Šutevi u okvir gola: 0-5
Korneri: 1-7
Crveno-plavi su dominirali u prvom dijelu, ali nisu uspjeli da nađu put do mreže.
Kraj prvog dijela
Označio je Armin Kukić kraj prvog poluvremena, Željezničar - Borac 0:0.
Povrijedio se Muftić
Ukazuje se pomoć sada kapitenu domaćih, koji je nezgodno pao poslije kornera Borca i jedne intervencije.
Minut nadoknade
Još 60 sekundi fudbala u prvom dijelu.
37' - Silovit šut Erere!
Sjajan šut Erere, silovito je izveo slobodan udarac sa velike udaljenosti, ali je Muftić bio dobro postavljen.
30' - I ponovo Muftić!
Savić je sada šutirao sa lijeve strane, ponovo je "jedinica" domaćih na visini zadatka!
29' - Ponovo Muftić!
Sjajan udarac Hiroša sa 18 metara, ali Muftić izbacuje loptu u korner!
22' - Dva puta brani Muftić!
Istakao se sada domaći golman sjajnim odbranama!
Reagovao je odlično u dva navrata, odbranivši udarce Juričića i Jojića.
20' - Alić spašava domaće
Kontrolisao je Hiroš loptu na desnoj strani, a u trenucima kad se spremao da je ubaci na pet metara od gola Muftića, uklizao je Alić i spasio svoj tim.
18' - Ukazuje se pomoć Krpiću
Ostao je napadač domaćih da leži na terenu poslije jednog duela sa Jojićem na polovini Borca.
8' - Hrelja preko prečke
Kombinovali su igrači Borca u blizini šesnaesterca domaćih, na kraju je sa ivice kaznenog prostora šutirao Hrelja, ali je poslao loptu preko prečke.
5' - Juričić ne pogađa!
Velika šansa za Borac!
Erera je odlično prošao po lijevoj strani, odigrao na peterac za Juričića, čiji udarac brani Muftić!
3' - Ne može Grahovac da nastavi meč
Kapiten Borca doživio je povredu ramena, ne može da nastavi meč, pa je u igri Dino Skorup.
1' - Grahovac ostao na travi
Ušao je medicinski tim Borca na teren kako bi ukazao pomoć Grahovcu koji je ostao na travi poslije jednog skok-duela.
1' - Počeo je derbi!
Prvi napad imaju igrači Borca.
Meč uskoro kreće
Igrači su na terenu!Izvor: FK Željezničar
Prvi meč Save Miloševića u Sarajevu
Milošević će ove subote odraditi prvi meč na Grbavici kao trener Željezničara.
Dosadašnja dva, oba protiv Sloge Meridian, odradio je u Doboju.
Sudije
Glavni arbitar je Armin Kukić iz Bugojna, kojem će prvi pomoćnici biti Amer Macić (Mostar) i Sreten Udovičić (Prijedor). Četvrti sudija je Aleksandar Njegomirović (Prnjavor), a u VAR sobi su Dragan Todić (Doboj) i Damir Lazić (Brčko).
Čemu se nada Milošević?
"U najkraćem, u dobroj mjeri smo spremni za utakmicu koja nas čeka i koja će biti dosta drugačije od prethodne dvije, protiv jednog dosta jačeg rivala. Ne moramo da pričamo o kvalitetima Borca, težini utakmice i zadatku koji nas čeka", riječi su stratega Željezničara.Izvor: Promo/FK Željezničar
Očekivanja iz Borčevog tabora
"Svaka je utakmica, naravno, zahtjevna. Mi smo u proteklom periodu bili u ritmu utakmica koje su derbiji, što je takođe i ova protiv Željezničara. Kući igraju veoma motivisano, ali i mi spremno dočekujemo utakmicu. Važno nam je da i ovu utakmicu, kao i sve do sad, odigramo na isti način – disciplinovano, odgovorno i sa maksimalnom koncentracijom. Ako to ponovimo, mislim da možemo da očekujemo rezultat u našu korist. Ekipa ima veliko samopouzdanje, ali nama je svakako fokus na teren i igru koju želimo da prikažemo. Nadam se da ćemo to uspjeti da ostvarimo", rekao je trener crveno-plavih na konferenciji za novinare pred put u Sarajevo.Izvor: Slaven Petković - Mondo
SASTAVI
ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Peišoto, Nastić, Dragović, Sedorf, Radovac. Trener: Savo Milošević.
BORAC: Jurkas, Paskval, Juričić, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Erera, Jojić, Karolina, Jakšić, Savić. Trener: Vinko Marinović.
Jojic odličan, Skorup dobar, ušao ne zagrijana, u suštini odlično prvo poluvrijeme, falio je samo gol pred kraj poluvremena! Nastaviti ovako i da se Savic i Hirkan malo uključe više..Aj
Nikad slabiji Željo i mi im ne možemo dati golove iz onoliko šansi
Jojić i Skorup nisu došli danas...