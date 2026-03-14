UŽIVO, ŽELJEZNIČAR - BORAC: Miruju mreže na Grbavici 3

Pratite uz MONDO derbi susret 25. kola Premijer lige BiH.

Derbi 25. kola Premijer lige BiH odigraće na Grbavici ekipe Željezničara i Borca.

Radi se o susretu timova koji ovaj okršaj dočekuju u dijametralno suprotnom raspoloženju. Sarajevski premijerligaš je tokom ove sedmice eliminisan iz Kupa BiH, čime je znatno umanjio šanse da na ljeto zaigra na evropskoj sceni, s obzirom na to da za trećeplasiranim Sarajevom kasni čak deset bodova.

Banjalučani su, sa druge strane, uhvatili zalet. Tim Vinka Marinovića nanizao je četiri trijumfa u prvenstvu, uz samo jedan primljeni i čak 14 postignutih pogodaka, pa je sasvim zasluženo na liderskoj poziciji.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
16:27

64' - "Požutio" je Jurkas

Javna opomena za golmana Borca.

16:20

58' - Sjajna odbrana Jurkasa!

Alić je izveo korner, Milošević stigao do lopte, ali je "panterski" intervenisao Jurkas!

16:19

57' - Loš udarac Alića

Kontrolisao je prvotimac Željezničara loptu na lijevoj strani, šutirao, ali je to veoma loše izgledalo.

16:17

55' - Prvi žuti karton

Dobija ga Alić zbog starta nad Hreljom.

16:11

48' - Alić pored gola

Izveo je Alić slobodan udarac sa velike udaljenosti, iznenadio je živi zid Borca i Jurkasa, ali je bio neprecizan.

16:11

46' - Hiroš pored gola!

Šutirao je Hiroš sa desne strane, uputio prizeman udarac, ali je poslao loptu pored suprotne stative.

16:08

Dupla promjena kod domaćih

Izlaze Dragović i Peišoto, na terenu su Šabić i Milošević.

15:51

Dominacija Borca

Šutevi: 0-13

Šutevi u okvir gola: 0-5

Korneri: 1-7

Crveno-plavi su dominirali u prvom dijelu, ali nisu uspjeli da nađu put do mreže.

15:50

Kraj prvog dijela

Označio je Armin Kukić kraj prvog poluvremena, Željezničar - Borac 0:0.

15:49

Povrijedio se Muftić

Ukazuje se pomoć sada kapitenu domaćih, koji je nezgodno pao poslije kornera Borca i jedne intervencije.

15:48

Minut nadoknade

Još 60 sekundi fudbala u prvom dijelu.

15:40

37' - Silovit šut Erere!

Sjajan šut Erere, silovito je izveo slobodan udarac sa velike udaljenosti, ali je Muftić bio dobro postavljen.

15:33

30' - I ponovo Muftić!

Savić je sada šutirao sa lijeve strane, ponovo je "jedinica" domaćih na visini zadatka!

15:32

29' - Ponovo Muftić!

Sjajan udarac Hiroša sa 18 metara, ali Muftić izbacuje loptu u korner!

15:25

22' - Dva puta brani Muftić!

Istakao se sada domaći golman sjajnim odbranama!

Reagovao je odlično u dva navrata, odbranivši udarce Juričića i Jojića.

15:23

20' - Alić spašava domaće

Kontrolisao je Hiroš loptu na desnoj strani, a u trenucima kad se spremao da je ubaci na pet metara od gola Muftića, uklizao je Alić i spasio svoj tim.

15:21

18' - Ukazuje se pomoć Krpiću

Ostao je napadač domaćih da leži na terenu poslije jednog duela sa Jojićem na polovini Borca.

15:11

8' - Hrelja preko prečke

Kombinovali su igrači Borca u blizini šesnaesterca domaćih, na kraju je sa ivice kaznenog prostora šutirao Hrelja, ali je poslao loptu preko prečke.

15:08

5' - Juričić ne pogađa!

Velika šansa za Borac!

Erera je odlično prošao po lijevoj strani, odigrao na peterac za Juričića, čiji udarac brani Muftić!

15:06

3' - Ne može Grahovac da nastavi meč

Kapiten Borca doživio je povredu ramena, ne može da nastavi meč, pa je u igri Dino Skorup.

15:04

1' - Grahovac ostao na travi

Ušao je medicinski tim Borca na teren kako bi ukazao pomoć Grahovcu koji je ostao na travi poslije jednog skok-duela.

15:03

1' - Počeo je derbi!

Prvi napad imaju igrači Borca.

15:00

Meč uskoro kreće

Igrači su na terenu!

Izvor: FK Željezničar

15:00

Prvi meč Save Miloševića u Sarajevu

Milošević će ove subote odraditi prvi meč na Grbavici kao trener Željezničara.

Dosadašnja dva, oba protiv Sloge Meridian, odradio je u Doboju.

14:52

Sudije

Glavni arbitar je Armin Kukić iz Bugojna, kojem će prvi pomoćnici biti Amer Macić (Mostar) i Sreten Udovičić (Prijedor). Četvrti sudija je Aleksandar Njegomirović (Prnjavor), a u VAR sobi su Dragan Todić (Doboj) i Damir Lazić (Brčko).

14:51

Čemu se nada Milošević?

"U najkraćem, u dobroj mjeri smo spremni za utakmicu koja nas čeka i koja će biti dosta drugačije od prethodne dvije, protiv jednog dosta jačeg rivala. Ne moramo da pričamo o kvalitetima Borca, težini utakmice i zadatku koji nas čeka", riječi su stratega Željezničara.

Izvor: Promo/FK Željezničar

14:50

Očekivanja iz Borčevog tabora

"Svaka je utakmica, naravno, zahtjevna. Mi smo u proteklom periodu bili u ritmu utakmica koje su derbiji, što je takođe i ova protiv Željezničara. Kući igraju veoma motivisano, ali i mi spremno dočekujemo utakmicu. Važno nam je da i ovu utakmicu, kao i sve do sad, odigramo na isti način – disciplinovano, odgovorno i sa maksimalnom koncentracijom. Ako to ponovimo, mislim da možemo da očekujemo rezultat u našu korist. Ekipa ima veliko samopouzdanje, ali nama je svakako fokus na teren i igru koju želimo da prikažemo. Nadam se da ćemo to uspjeti da ostvarimo", rekao je trener crveno-plavih na konferenciji za novinare pred put u Sarajevo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

14:50

SASTAVI

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Peišoto, Nastić, Dragović, Sedorf, Radovac. Trener: Savo Milošević.

BORAC: Jurkas, Paskval, Juričić, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Erera, Jojić, Karolina, Jakšić, Savić. Trener: Vinko Marinović.

14:46

DOBRO DOŠLI!

Ispratite uz MONDO meč sa Grbavice, koji počinje u 15.00 časova.



Jojic odličan, Skorup dobar, ušao ne zagrijana, u suštini odlično prvo poluvrijeme, falio je samo gol pred kraj poluvremena! Nastaviti ovako i da se Savic i Hirkan malo uključe više..Aj

Škora Republika Srpska

Nikad slabiji Željo i mi im ne možemo dati golove iz onoliko šansi

Burduš

Jojić i Skorup nisu došli danas...

