Pratite uz MONDO derbi susret 25. kola Premijer lige BiH.

Derbi 25. kola Premijer lige BiH odigraće na Grbavici ekipe Željezničara i Borca.

Radi se o susretu timova koji ovaj okršaj dočekuju u dijametralno suprotnom raspoloženju. Sarajevski premijerligaš je tokom ove sedmice eliminisan iz Kupa BiH, čime je znatno umanjio šanse da na ljeto zaigra na evropskoj sceni, s obzirom na to da za trećeplasiranim Sarajevom kasni čak deset bodova.

Banjalučani su, sa druge strane, uhvatili zalet. Tim Vinka Marinovića nanizao je četiri trijumfa u prvenstvu, uz samo jedan primljeni i čak 14 postignutih pogodaka, pa je sasvim zasluženo na liderskoj poziciji.