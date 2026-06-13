U Travniku razbijena mreža prevara: Fingirali saobraćajne nesreće radi naplate osiguranja

Dva lica uhapšena su u Travniku zbog sumnje da su fingirala veći broj saobraćajnih nezgoda, a policija je oduzela više skupocjenih automobila korištenih u tim aktivnostima.

Izvor: Profimedia

Uhapšena su lica čiji su inicijali G. P. (37) i I. K. (35), saopštila je Federalna uprava policije.

Na teret im se stavlja da su fingirali saobraćajne nezgode koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i faslifikovane vozačke dozvole, kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protivpravnu imovinsku korist.

U okviru akcije "Fingiranje dva" izvršeni su pretresi na više lokacija i pronađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice.

Pronađeni su i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku.

(Srna)