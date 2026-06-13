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Težak sudar kod Oštre Luke: Četiri osobe povrijeđene, tri zadobile teške povrede

Težak sudar kod Oštre Luke: Četiri osobe povrijeđene, tri zadobile teške povrede

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 12. juna 2026. godine oko 23.15 časova na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most, u mjestu Oštra Luka.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da su u nezgodi učestvovali A.V. iz Prijedora, koji je upravljao putničkim vozilom marke „BMW“, i S.B. iz Sanskog Mosta, vozač „Peugeota“, u kojem su se nalazila još dva putnika iz Sanskog Mosta.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je A.V. zadobio teške tjelesne povrede te je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Teške tjelesne povrede zadobili su i putnici u vozilu „Peugeot“, dok je vozač S.B. lakše povrijeđen.

Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, pridržavaju se ograničenja brzine i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

(Mondo)

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Tagovi

Sanski Most saobraćajna nesreća

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