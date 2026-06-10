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Dobojlija pijan usmrtio pješaka: Dobio dvije godine zatvora i ostao bez stanova

Dobojlija pijan usmrtio pješaka: Dobio dvije godine zatvora i ostao bez stanova

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Okružni sud u Doboju je u prvostepenoj presudi odredio dvogodišnju zatvorsku kaznu vozaču B.Đ. (34) jer je pijan usmrtio pješaka na području ovog grada.

Priznao krivicu za smrt pješaka, osuđen na dvije godine zatvora Izvor: seb_ra/iStockphoto

Okružni sud je u jučerašnjoj odluci prihvatio sporazum o priznanju krivice između B.Đ. i Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, saopšteno je iz dobojskog Okružnog suda.

U sudskoj odluci navedeno je da je optuženi proglašen krivim jer je u večernjim časovima 22. avgusta prošle godine sa 2,08 promila alkohola u krvi vozio "mercedes" i iz pravca Polja prema naselju Podnovlje udario pješaka Ž.M, koji je od posljedica povreda preminuo na licu mjesta.

Optuženi je obavezan da na ime troškova krivičnog postupka plati 2.259 KM i paušal sudu od 150 KM.

On je obavezan i da maloljetnim sinovima oštećenog lica čiji su inicijali M.L. i P.L. prenese sva prava po osnovu ugovora o kupoprodaji dva stana u izgradnji u Doboju, te da im na ime rente za izgubljeno izdržavanje plaća mjesečno po 900 KM - do 11. oktobra 2033. godine za M.L, te do 7. aprila 2036. godine za P.L.

Optuženi se obavezuje da supruzi i majci oštećenog do 4. aprila 2036. godine mjesečno plaća po 500 KM na ime rente za izgubljeno izdržavanje. 

(Srna)

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Tagovi

Doboj presuda saobraćajna nesreća

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