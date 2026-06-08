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Prvostepena presuda za zločine u Prijedoru i Ljubiji: Trojica bivših pripadnika VRS osuđena na ukupno 40 godina zatvora

Prvostepena presuda za zločine u Prijedoru i Ljubiji: Trojica bivših pripadnika VRS osuđena na ukupno 40 godina zatvora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Sud BiH prvostepeno je osudio trojicu nekadašnjih pripadnika Vojske Republike Srpske na ukupno 40 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Prijedora i Ljubije 1992. godine.

Sud BiH: Trojica bivših pripadnika VRS osuđena na 40 godina zatvora za zločine u Prijedoru Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih na području Prijedora i Ljubije.

Istovremeno, optužbi su oslobođeni Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer Sudsko vijeće, na osnovu izvedenih dokaza, nije utvrdilo da su naredili ili učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvima civila, niti da su bili u mogućnosti da spriječe počinjenje tih zločina.

Prema izrečenoj presudi, Trivo Vukić i Zdravko Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog učešća u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Kite u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine.

Slobodan Knežević osuđen je na deset godina zatvora zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti.

Osuđeni nisu prisustvovali izricanju presude, a Sud BiH im je odredio pritvor. U izrečene kazne biće uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru.

Sudsko vijeće navelo je da tokom postupka nije utvrđeno postojanje elemenata udruženog zločinačkog poduhvata.

Na ovu prvostepenu presudu postoji mogućnost ulaganja žalbe.

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Tagovi

Sud BiH ratni zločin Prijedor VRS presuda

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