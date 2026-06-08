Prvostepena presuda za zločine u Prijedoru i Ljubiji: Trojica bivših pripadnika VRS osuđena na ukupno 40 godina zatvora

Sud BiH prvostepeno je osudio trojicu nekadašnjih pripadnika Vojske Republike Srpske na ukupno 40 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Prijedora i Ljubije 1992. godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih na području Prijedora i Ljubije.

Istovremeno, optužbi su oslobođeni Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer Sudsko vijeće, na osnovu izvedenih dokaza, nije utvrdilo da su naredili ili učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvima civila, niti da su bili u mogućnosti da spriječe počinjenje tih zločina.

Prema izrečenoj presudi, Trivo Vukić i Zdravko Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog učešća u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Kite u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine.

Slobodan Knežević osuđen je na deset godina zatvora zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti.

Osuđeni nisu prisustvovali izricanju presude, a Sud BiH im je odredio pritvor. U izrečene kazne biće uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru.

Sudsko vijeće navelo je da tokom postupka nije utvrđeno postojanje elemenata udruženog zločinačkog poduhvata.

Na ovu prvostepenu presudu postoji mogućnost ulaganja žalbe.