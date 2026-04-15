Zaposleni u Sudu BiH uhapšen zbog sumnje na pronevjeru novca iz sudske kase

Zaposleni u Sudu BiH uhapšen na graničnom prelazu Ivanica zbog sumnje da je pronevjerio novac iz kase deponovanih predmeta, saopštilo Tužilaštvo BiH.

Zaposleni u Sudu BiH S.B. uhapšen je zbog sumnje da je ukrao novac iz kase deponovanih predmeta ove pravosudne institucije, saopšteno je iz Tužilaštvo BiH.

Osoba je uhapšena na graničnom prelazu Ivanica prilikom pokušaja izlaska iz Bosne i Hercegovine.

Postupajući po prijavi vršioca dužnosti predsjednika Suda BiH, Tužilaštvo je izdalo naredbu pripadnicima SIPA za hapšenje osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera u službi.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidencenciju privremeno oduzetih predmeta nezakonito prisvojio veći iznos novca koji je bio pohranjen u kasama deponovanih predmeta Suda BiH.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, Tužilaštvo će donijeti odluku o daljim aktivnostima u ovom predmetu.