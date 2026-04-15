logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaposleni u Sudu BiH uhapšen zbog sumnje na pronevjeru novca iz sudske kase

Zaposleni u Sudu BiH uhapšen zbog sumnje na pronevjeru novca iz sudske kase

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Zaposleni u Sudu BiH uhapšen na graničnom prelazu Ivanica zbog sumnje da je pronevjerio novac iz kase deponovanih predmeta, saopštilo Tužilaštvo BiH.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Zaposleni u Sudu BiH S.B. uhapšen je zbog sumnje da je ukrao novac iz kase deponovanih predmeta ove pravosudne institucije, saopšteno je iz Tužilaštvo BiH.

Osoba je uhapšena na graničnom prelazu Ivanica prilikom pokušaja izlaska iz Bosne i Hercegovine.

Postupajući po prijavi vršioca dužnosti predsjednika Suda BiH, Tužilaštvo je izdalo naredbu pripadnicima SIPA za hapšenje osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera u službi.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidencenciju privremeno oduzetih predmeta nezakonito prisvojio veći iznos novca koji je bio pohranjen u kasama deponovanih predmeta Suda BiH.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, Tužilaštvo će donijeti odluku o daljim aktivnostima u ovom predmetu.

Tagovi

Sud BiH krađa novac hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

