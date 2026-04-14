Detalji ubistva Banjalučanina u Zagrebu: Priveden maloljetnik iz Gradiške

U istrazi ubistva Milorada Popoviać (22) iz Banjaluke, koji je likvidiran u kući u zagrebačkom naselju Šestine, hrvatska policija privela je maloljetnog M.B. (17) iz Gradiške, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi za ATV.

Maloljetnik je zatečen na mjestu zločina i priveden na kriminalističku obradu. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobi koja je već evidentirana u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te je ranije dovođena u vezu s krijumčarenjem ilegalnih migranata preko granice s Hrvatskom.

Kako ATV saznaje, M.B. je rođen u Gradišci, a boravio je na području Laktaša. Riječ je o starijem maloljetniku koji 15. aprila puni 18 godina. Navodno je odranije poznavao ubijenog Popovića, a obojica su u Hrvatskoj boravila ilegalno.

Prema pisanju hrvatskih medija, ubistvo se dogodilo u nedjelju oko 23 časa u iznajmljenom objektu koji je, kako se sumnja, služio kao ilegalna kockarnica. Popović je usmrćen hicima u glavu i grudi.

Motiv ubistva za sada nije poznat, a istragu vodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.