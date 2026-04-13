Ubistvo u poslovnom objektu: Mladić upucan u Zagrebu, sumnja se da je iz BiH

Autor Dušan Volaš
Zagrebačka policija istražuje slučaj nasilne smrti muškarca čije je tijelo pronađeno u nedjelju oko 23 časa na području Šestinskog trga.

Mladić iz BiH upucan u Zagrebu Izvor: 24sata.hr/printscreen

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je žrtva 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, prenose hrvatski mediji

Ubistvo se dogodilo u poslovnom objektu u kojem su smješteni bilijarski stolovi i automati, a žrtva je usmrćena sa dva hica iz pištolja. Osoba koja se dovodi u vezu sa ovim zločinom već se nalazi pod nadzorom policije.

Mjesto događaja jutros obezbjeđuju pripadnici interventne policije, dok je u toku detaljan uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Stanovnici ovog dijela Zagreba navode da je kuća u kojoj se dogodio zločin relativno nova i da je nedavno prodata.

"To nisu 'domaći' ljudi iz kvarta, ne poznajem ih. Čuli smo priče da policija ovdje često dolazi i da se pominjalo postojanje određene bande", izjavio je za 24sata jedan od stanara koji živi u blizini mjesta događaja.

Nakon završenog uviđaja, tijelo nastradalog mladića biće prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije. Kriminalističko istraživanje je i dalje u toku, a više detalja o motivima i identitetu učesnika biće poznato po njegovom završetku.

