Preminuo hrvatski preduzetnik i milijarder Ivan Rimac: Sin mu je svjetski poznati investitor i biznismen

Preminuo poznati preduzetnik Ivan Rimac.

Ivan Rimac, poznati hrvatski preduzetnik i otac Mate Rimca, preminuo je juče u 64. godini života, potvrđeno je medijima u Hrvatskoj.

"U ime porodice Rimac možemo da potvrdimo da je naš voljeni suprug, otac i deda Ivan Rimac preminuo juče u svom domu u Samoboru. Porodica moli za privatnost u ovim teškim trenucima", poruka je porodice Rimac.

Ivan Rimac bio je prvi ozbiljan investitor u ranoj fazi razvoja kompanije "Rimac Automobili", svog sina Mate Rimca. Obezbijedio je početni kapital za prve prototipove i godinama obavljao funkciju predsjednika Nadzornog odbora kompanije. Kasnije se povukao sa te pozicije.

Njegovu poslovnu karijeru obilježio je i dugogodišnji sudski postupak. U slučaju preduzeća "Slavonija DI" iz Slavonskog Broda, koje je preuzeo 2002. godine, pravosnažno je osuđen u junu 2024. godine na tri godine zatvora zbog zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju. Izdržavanje kazne bilo je odloženo iz zdravstvenih razloga.

