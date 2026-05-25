Nesreća u Zenici: Automobil bez vozača se sam pokrenuo i udario četiri pješaka na trotoaru

Četiri osobe, među kojima dvoje maloljetne djece, povrijeđene su večeras u Zenici kada se automobil bez vozača sam pokrenuo i udario ih na trotoaru.

Četiri osobe povrijeđene su u nesvakidašnjoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 20.30 časova dogodila u zeničkom naselju Crkvice, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK).

Do nesreće je došlo na raskrsnici ulica Aleja šehida i Derviša Imamovića pod potpuno bizarnim okolnostima, piše Klix.

Prema informacijama iz policije, automobil koji je bio parkiran i u kojem se nije nalazio vozač, iz za sada neutvrđenih razloga pokrenuo se sam od sebe. Vozilo je izletjelo na trotoar i pokosilo pješake koji su se u tom trenutku tu nalazili.

U ovom incidentu povrijeđene su dvije žene i dvoje maloljetne djece.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne pomoći i policijski službenici. Povrijeđenim pješacima je ukazana prva pomoć na licu mjesta, nakon čega su prevezeni u Kantonalnu bolnicu Zenica.