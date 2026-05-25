Odgođen štrajk glađu zeničkih rudara: Obećana uplata doprinosa za penzionisanje

Više od 20 penzionisanih radnika Rudnika mrkog uglja Zenica odustalo je od štrajka glađu, koji je trebalo da počne danas, nakon što su svega petnaestak minuta prije zakazanog termina obaviješteni da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje.

Kako prenose mediji u BiH, ovu informaciju rudarima je prenio predsjednik Samostalnog sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić, prenoseći poruku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će Vlada Federacije BiH do sutra doznačiti potrebna sredstva.

Vlada FBiH je još početkom marta odobrila tri miliona maraka za isplatu februarskih plata radno angažovanih rudara, kao i za penzionisanje 27 radnika koji su taj status stekli prošle godine. Od navedenog iznosa, za penzionisanje dijela radnika opredijeljeno je oko 1.960.000 KM.

Iako je štrajk privremeno obustavljen, među rudarima i dalje vlada oprez. Radnik Semir Čajlaković poručio je da rudari očekuju da dato obećanje bude ispunjeno, naglasivši da je Vladi FBiH dat rok do kraja sedmice, odnosno do ponedjeljka, 1. juna. Čajlaković je direktno upitao Husića da li će, ukoliko dogovor ne bude ispoštovan, u ponedjeljak u 8.30 časova ponovo doći pred rudare kako bi objasnio dalje poteze, na šta je Husić potvrdio svoj dolazak u Zenicu.

Inače, uslove za penzionisanje prošle godine steklo je 47 radnika, dok je u toku ove godine taj broj uvećan za još 13 kolega.

Pored problema sa uvezivanjem staža, situaciju u ovom preduzeću dodatno usložnjava i kašnjenje zarada. Zbog neisplaćenih plata za mart, kao i april, čija isplata dospijeva danas, trenutno su obustavljeni svi radovi, uključujući i poslove na izvlačenju opreme. Prema važećim pravilima u preduzeću, plata bi trebalo da bude isplaćena do 25. u mjesecu za prethodni mjesec.