Rudari bili zarobljeni cijelu noć na jugu Srbije: Konačno ugledali svjetlost dana

Rudari koji su bili zarobljeni 13 časova u rudniku "Stari trg" su napustili radnik.

Rudari koji su bili zarobljeni u rudniku "Stari trg" preduzeća "Trepča jug" su napustili rudnik, prenosi "Blic". Oni su bili zarobljeni oko 13 časova, od 1.30 časova u četvrtak i oslobođeni su oko 14 časova.

Tačno 18 rudara je bilo zarobljeno zbog problema sa strujom. Dogodio se kvar na dalekovodu usljed čega je nastao problem sa snadbevanjem električne energije.

Oni su dosad više puta bili zarobljeni u rudniku "Stari trg" zbog nestanka struje. Preduzećem "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije.

