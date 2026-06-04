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Kriza se produbljuje: Hezbolah odbio prekid vatre sa Izraelom, Trump otkrio pod kojim uslovom neće napasti Iran

Kriza se produbljuje: Hezbolah odbio prekid vatre sa Izraelom, Trump otkrio pod kojim uslovom neće napasti Iran

Autor Haris Krhalić
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Hezbolah je zvanično odbacio američki prijedlog o prekidu vatre sa Izraelom, dok Donald Trump uslovljava primirje sa Iranom američkim žrtvama.

Hezbolah odbio primirje: Trump postavio uslov Iranu Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

Situacija na Bliskom istoku dodatno se komplikuje na nekoliko frontova. Dok militanti u Libanu odbijaju međunarodne diplomatske napore za zaustavljanje sukoba sa Izraelom, iz Vašingtona stižu informacije o tajnim i strogo uslovljenim pozicijama Bijele kuće u pogledu direktnog konflikta sa Teheranom.

Hezbolah rekao „ne“ američkom planu

Hezbolah je zvanično odbacio prijedlog o prekidu vatre sa Izraelom koji je imao punu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ova militantna skupina je o svojoj odluci i zvaničnom stavu saopštenjem izvijestila libanskog predsjednika Džozefa Auna (Joseph Aoun).

Iz Hezbolaha, organizacije koju podržava Iran, poručuju da neće pristati na djelimične kompromise na terenu.

„Svaki prihvatljiv dogovor mora započeti potpunim izraelskim povlačenjem sa cjelokupne libanske teritorije“, navodi se u saopštenju.

Kasnije se kao ključni i nezaobilazni uslovi za bilo kakav budući sporazum navode:

  • Potpuno povlačenje izraelske vojske,
  • Bezbjedan povratak cjelokupnog raseljenog stanovništva,
  • Finansijski i logistički napori za obnovu zemlje,
  • Hitno oslobađanje svih libanskih zatvorenika.

Zanimljivo je da ova militantna skupina uopšte nije direktno učestvovala u pregovorima o prekidu vatre. Sam nacrt sporazuma bio je primarno uslovljen time da Hezbolah obustavi sve napade na Izrael, čija vojska trenutno izvodi najdublji kopneni prodor na teritoriju Libana još od 2000. godine.

Trumpov uslov

Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump iza zatvorenih vrata postavio je jasnu „crvenu liniju“ kada je riječ o odnosima sa Teheranom. Kako prenosi The Wall Street Journal, Trump je privatno saopštio svojim saradnicima da neće prekinuti trenutno primirje sa Iranom, osim u slučaju da u napadima koje direktno naredi Teheran poginu američki vojnici.

Ovo oklijevanje predsjednika SAD-a da ponovo pokrene sveopšti rat sugeriše da je Vašington spreman sedmicama, pa čak i mjesecima, tolerisati manje provokacije i eskalacije niskog intenziteta kako bi se izbjegao širi sukob u regiji.

Ove informacije dolaze u sedmici kada su Sjedinjene Države i Iran razmijenili neke od najžešćih udara od stupanja primirja na snagu početkom aprila.

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Tagovi

Iran SAD Izrael Liban hezbolah rat

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