EU razmatra centre za migrante van svojih granica: Na preliminarnoj listi i Crna Gora

Crna Gora nalazi se na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da finansira centre za prihvat i repatrijaciju iregularnih migranata, navodi italijanska agencija Ansa.

Izvor: Roberto Monaldo

Crna Gora nalazi se na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatrijaciju iregularnih migranata, prenosi italijanska agencija Ansa, pozivajući se na izvore bliske italijanskoj vladi i diplomatiji.

Prema tim navodima, italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi planira da prijedlog predstavi kolegama iz država članica EU na vanrednom sastanku posvećenom migrantskoj politici.

Strategija vlade premijerke Đorđe Meloni zasniva se na proširenju takozvanog „albanskog modela”, odnosno uspostavljanju centara za obradu migrantskih zahtjeva u državama koje nisu članice Evropske unije.

Za razliku od sporazuma koji Italija ima s Albanijom, novi centri bi, prema informacijama Anse, bili finansirani direktno iz evropskih fondova i zajedničkog budžeta Evropske unije.

Osim Crne Gore, na preliminarnoj listi potencijalnih domaćina nalaze se Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritanija, Uganda, Uzbekistan, Jermenija i Etiopija.

Kako navodi Ansa, povod za vanrednu inicijativu bili su događaji u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Seuti, gdje je zabilježen masovan pokušaj ulaska migranata. Prema navodima agencije, oko 50.000 migranata pokušalo je da uđe na teritoriju enklave, a u incidentima je poginulo više od 57 osoba.

Za sada nema zvanične potvrde Evropske komisije niti vlasti Crne Gore da je donijeta bilo kakva odluka o uspostavljanju ovakvih centara, a prijedlog se nalazi u fazi razmatranja.