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Zelenski postavio Umerova na čelo ukrajinske obavještajne službe: Bivši ministar odbrane dobio novu funkciju

Zelenski postavio Umerova na čelo ukrajinske obavještajne službe: Bivši ministar odbrane dobio novu funkciju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Rustema Umerova za direktora Spoljne obavještajne službe, dok će ga na mjestu sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu zamijeniti bivši ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko.

Zelenski postavio Umerova na čelo ukrajinske obavještajne službe Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je 3. avgusta sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustema Umerova za novog direktora Spoljne obavještajne službe Ukrajine, navodi se u ukazu objavljenom na sajtu ukrajinskog predsjednika.

Zelenski je posebnim ukazom za novog sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu imenovao bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ihora Klimenka, koji će na toj funkciji zamijeniti Umerova.

Umerov ostaje uključen u mirovne pregovore

Prema riječima Zelenskog, Umerov će nastaviti da koordinira inicijativu "Drone Deal", a ostaće uključen i u mirovne pregovore o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Umerov predvodi ukrajinsku delegaciju u trilateralnim pregovorima sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, koji su u zastoju od februara. Istovremeno radi na postizanju odbrambenih sporazuma sa partnerima na Bliskom istoku.

"On ima veće mogućnosti da se istovremeno bavi svim tim pitanjima - diplomatijom, odbranom, pregovaračkim procesom sa SAD i pojedinim drugim partnerima", rekao je Zelenski tokom sastanka sa diplomatama.

Nastavlja se velika rekonstrukcija vlasti

Nova imenovanja dio su velike rekonstrukcije ukrajinske vlasti koju je Zelenski pokrenuo u julu.

Spoljna obavještajna služba Ukrajine nije imala stalnog direktora od januara. General-major Oleh Luhovij, koji je od februara obavljao dužnost vršioca dužnosti direktora te službe, razriješen je 3. avgusta.

Umerov jedna od ključnih figura vlasti

Umerov je tokom mandata Zelenskog obavljao nekoliko važnih funkcija i ostao jedna od ključnih ličnosti njegove administracije uprkos brojnim kontroverzama.

Bio je ministar odbrane Ukrajine od septembra 2023. do jula 2025. godine. Njegov mandat obilježile su afere u vezi sa vojnim nabavkama i optužbe za zloupotrebu položaja.

Umerov se pominjao i u najvećoj korupcionaškoj aferi tokom mandata Zelenskog. Saslušan je u okviru tog slučaja, ali protiv njega nisu podignute formalne optužnice.

Prema navodima izvora upoznatog sa slučajem, Umerov je više puta razmatran kao kandidat za ambasadora Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i period nedavne rekonstrukcije vlasti. Od te ideje se kasnije odustalo.

 (Kyiv Independent/Mondo) 

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Tagovi

Volodimir Zelenski Ukrajina

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