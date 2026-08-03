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Žene u fokusu: Srpska i Srbija potpisale memorandum o saradnji

Žene u fokusu: Srpska i Srbija potpisale memorandum o saradnji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Direktor Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske Maja Vekić i ministar bez portfelja u Vladi Srbije Tatjana Macura potpisale su danas u Banjaluci Memorandum o saradnji kojim je predviđena realizacija zajedničkih projekata za unapređenje položaja žena.

Srpska i Srbija potpisale memorandum o saradnji za unapređenje položaja žena Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

Vekićeva je istakla da potpisivanje memoranduma nije samo još jedan institucionalni korak, već potvrda prirodne i sadržajne saradnje Republike Srpske i Srbije.

"Naša saradnja počiva na međusobnom povjerenju, bliskosti i zajedničkoj odgovornosti da uradimo još više za svoj narod", rekla je Vekićeva novinarima nakon potpisivanja.

Ona je navela da će saradnja biti usmjerena na razmjenu stručnih iskustava i resursa, organizovanje konferencija i stručnih skupova, kao i realizaciju zajedničkih projekata i kampanja.

Macura je ocijenila da memorandum predstavlja nastavak saradnje predviđene sporazumima usvojenim na Svesrpskom saboru 2024. godine, naglasivši da će dvije institucije zajednički raditi na približavanju tema rodne ravnopravnosti građanima.

Ona je najavila da će Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske biti uključen u septembarsku kampanju "Žene pokreću Srbiju", koja okuplja preduzetnice iz Srbije i regiona s ciljem umrežavanja, razmjene znanja i otvaranja novih tržišta.

Macura je istakla da postoji prostor za saradnju i u promociji političkog učešća žena, unapređenju položaja marginalizovanih grupa, planiranju porodice, kao i prevenciji nasilja nad ženama.

"Veoma je važno da podižemo svijest o tome koliko je važno da žene prijavljuju nasilje nadležnim institucijama kako bi zaštitile sebe i svoju djecu", poručila je Macura. 

(Srna)

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Tagovi

Srbija Republika Srpska ravnopravnost polova žene

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