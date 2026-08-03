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Drama kod Ovčar banje: Pogledajte akciju spasavanja dječaka zarobljenog na litici od 15 metara (Foto)

Drama kod Ovčar banje: Pogledajte akciju spasavanja dječaka zarobljenog na litici od 15 metara (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Drama kod manastira Preobraženje u Ovčar Banji okončana je uspješnom akcijom vatrogasaca-spasilaca, koji su sa strme litice visoke 15 metara bezbjedno spustili zarobljenog dječaka i dvojicu monaha koji su prvi pritekli u pomoć.

Slike akcije u Ovčar banji: Dječak ostao zarobljen na litici Izvor: Rina

Prava drama odigrala se sinoć u blizini manastira Preobraženje u Ovčar Banji, kada se dječak popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara, sa koje nije mogao bezbjedno da se spusti.

Dječak je sa roditeljima došao u manastir povodom praznika Preobraženja, kada se u porti nalazio veliki broj vjernika i djece. U jednom trenutku udaljio se i popeo na strmu liticu, a situacija je postajala sve opasnija.

Kada su videli da je dijete u nevolji, dvojica monaha krenula su ka njemu kako bi pokušala da mu pomognu, ali su se i oni našli na nepristupačnom terenu.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji su započeli zahtjevnu akciju izvlačenja. Brzom, smirenom i profesionalnom intervencijom vatrogasci-spasioci uspeli su da bezbedno spuste dečaka i dvojicu monaha. Akcija je završena bez povređenih, a dete je vraćeno roditeljima.

Prve fotografije sa mesta događaja svjedoče o zahtjevnosti terena na kom je izvedeno spasavanje, ali i o prisebnosti i hrabrosti pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Izvor: Rina

U znak zahvalnosti za uspješno spasavanje, jedan od monaha poklonio je vatrogascima ikonu. Još jedna intervencija završena je na najbolji mogući način, bez povrijeđenih i sa detetom bezbjedno vraćenim u zagrljaj roditelja.

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