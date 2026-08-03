Detalji tragične akcije gašenja vatre kod Atine: U sudaru helikoptera poginuli pilot iz Danske i grčki oficir

Dva člana posade poginula su kada su se vatrogasni helikopteri sudarili tokom gašenja požara nedaleko od Atine, dok su britanski pilot i grčki koordinator prošli sa lakšim povredama.

Izvor: PSOMAS VASILIS/ANA-MPA

Dva člana posade izgubila su život nakon što su se dva helikoptera sudarila u vazduhu tokom gašenja velikog šumskog požara u Grčkoj.

Poginuli su pilot iz Danske i grčki oficir za vezu iz vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su se nalazili u drugom helikopteru, preživjeli su nesreću.

WATCH: Two firefighting helicopters crash while fighting a wildfire in Greece.pic.twitter.com/EM3EF3OGLs — Clash Report (@clashreport)August 2, 2026

Na snimku sudara, koji se dogodio oko 65 kilometara zapadno od Atine, vidi se kako jedan od dva helikoptera "Bell" udara u elise druge letelice. Pogođeni helikopter potom se zapalio i srušio u jarugu, dok je druga letelica prinudno sletjela.

Helikopteri gasili veliki požar

Prema informacijama grčke vatrogasne službe, dva helikoptera, iznajmljena od australijske kompanije "McDermott Aviation", sudarila su se u nedelju tokom akcije gašenja velikog požara na granici regiona Atike i Beotije.

Članovi posade jednog helikoptera izvučeni su živi. Posada druge letjelice pronađena je bez svijesti, a smrt dvojice muškaraca kasnije je zvanično potvrđena.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izrazio je "najdublju tugu" zbog tragedije.

On je na društvenoj mreži X naveo da gubitak grčkog koordinatora i danskog pilota "sve ispunjava tugom" i uputio saučešće njihovim porodicama.

Britanski pilot prošao sa lakšim povredama

Nakon nesreće, u skladu sa bezbjednosnim protokolom, prizemljeni su svi helikopteri tipa "Bell" angažovani u Grčkoj, rekao je za BBC izvor iz Ministarstva za civilnu zaštitu.

Drugi helikopter koji je učestvovao u sudaru uspeo je prinudno da sleti na područje prekriveno niskim rastinjem.

"Dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, britanski pilot i grčki oficir za vezu iz vatrogasne službe, izvukle su se sa lakšim povredama", naveo je izvor.

"Obojica su sve vreme bila pri svijesti i prevezena su u bolnicu, gdje će iz predostrožnosti ostati na posmatranju 24 sata."

Preživjeli Britanac je privatni pilot angažovan tokom sezone šumskih požara. Nije bio deo programa razmene između Velike Britanije i Grčke, niti su vlasti u Atini od Londona tražile pomoć.

Grčki portal "Ekathimerini" objavio je da su preživjeli odmah prijavili sudar i pomogli spasilačkim ekipama da pronađu mjesto pada drugog helikoptera.

Vatrogasci i forenzičari kasnije su viđeni kako obavljaju uviđaj na mjestu nesreće. Imena četvorice članova posade nisu javno objavljena.

Kompanija sarađuje sa istražiteljima

Osnivač i predsjednik kompanije "McDermott Aviation" Džon Mekdermot izjavio je da su misli zaposlenih i njihovo "najdublje saučešće uz porodice, prijatelje i kolege svih pogođenih ovom tragedijom".

"Kompanija McDermott Aviation blisko sarađuje sa nadležnim organima i nastaviće da pruža pomoć tokom istrage o ovom incidentu", rekao je Mekdermot.

U akcijama gašenja požara nastavljaju da učestvuju helikopteri "Erickson Air-Crane" i "Chinook", kao i protivpožarni avioni "Canadair".

Više od 500 vatrogasaca bori se sa vatrom

U Grčkoj je tokom ove nedjelje izbilo više šumskih požara, zbog kojih je organizovana masovna evakuacija stanovništva. Sa razornim požarima, izazvanim tokom dugotrajnih toplotnih talasa, suočavaju se i druge evropske zemlje.

Grčki mediji borbu protiv vatrene stihije opisuju kao "titansku". Požari su zahvatili široko područje koje obuhvata Porto Germeno, Psatu, Fokidu, Megaru i Kefaloniju.

Više od 500 vatrogasaca već 72 sata pokušava da vatru stavi pod kontrolu.

Veliki požari početkom nedjelje izbili su i u Francuskoj i Španiji, uključujući područja u blizini Madrida i Bordoa. Vatra je u međuvremenu stavljena pod kontrolu, ali požari još nisu potpuno ugašeni. Oko 300.000 prethodno evakuisanih građana počelo je da se vraća svojim kućama.

Većinu šumskih požara izazovu ljudi, namjerno ili slučajno, ali klimatske promjene stvaraju uslove u kojima oni izbijaju češće i lakše se šire.

(BBC/Mondo)