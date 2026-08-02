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Vučić: Srbija će pomoći Srbima u četiri opštine u FBiH da ostanu i žive od svog rada

Vučić: Srbija će pomoći Srbima u četiri opštine u FBiH da ostanu i žive od svog rada

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u manastiru Rmanj da će Srbija nastaviti da pomaže Srbima u Drvaru, Glamoču, Bosanskom Grahovu i Bosanskom Petrovcu, s posebnim fokusom na nova radna mjesta.

vučić Izvor: SRNA/Milomir Savić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u manastiru Rmanj da će Srbija učiniti sve kako bi pomogla Srbima koji žive u Drvaru, Glamoču, Bosanskom Grahovu i Bosanskom Petrovcu, s posebnim akcentom na otvaranje novih radnih mjesta.

"Riječ je o opštinama Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac, koje je hrvatska vojska u ratu zauzela, iako u njima Hrvati nisu živjeli. Srbija će učiniti sve da pomogne narodu u ovim krajevima", rekao je Vučić.

On je istakao da je najvažnije jačanje privrede i stvaranje uslova za ostanak stanovništva.

"Međutim, važno je da mi budemo ekonomski jači i da se ljudi zaposle. Ne trebaju nam ratovi, mi ćemo da gledamo da to novcem riješimo", poručio je Vučić.

Govoreći o nacionalnom identitetu, predsjednik Srbije rekao je da će narednih dana detaljnije govoriti o, kako je naveo, pokušajima podjela među Srbima.

"Posljednji put ću govoriti o nečemu što smo zajedno radili gospodin Dodik i ja. Govoriću o prethodnih više od 14 godina. Mi Srbi moramo dobro i pažljivo da sagledamo šta je naš posao, da lijepo živimo sa drugima, ali i da čuvamo svoje interese", rekao je Vučić.

On je dodao da se protivi geografskom razdvajanju Srba.

"Za nas su oni Hrvati gdje god žive. Što Sulejmana Ugljanina ne zovu Suljo Srbijanac? Ne, nego hoće da posprdno govore o Srbima, geografski ih dijeleći. Nećemo da otimamo tuđe, ali zanima nas da sačuvamo nacionalno jedinstvo. Nema razlika među nama. Mi smo Srbi i ništa više, ali ni manje od toga", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je u manastiru Rmanj razgovarao sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem i Njegovim preosveštenstvom episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

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Tagovi

Aleksandar Vučić Martin Brod Republika Srpska Drvar pomoć

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