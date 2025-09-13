U Drvaru obilježena nevesela godišnjica: Dan kad je protjerano kompletno stanovništvo

U Drvaru je danas služen parastos poginulim borcima i civilima stradalim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu povodom 30 godina od progona cjelokupnog srpskog stanovništva iz ove opštine.

Izvor: Bosa Perkić, Srna

Načelnica opštine Drvar Dušica Runić izjavila je da 13. septembar 1995. godine ostaje najteži i najtužniji dan u novijoj istoriji Drvara.

"To je datum koji je zauvijek obilježio naše porodice i naš grad – dan kada su čitave generacije ostale bez svojih domova, a mnogi naši sugrađani dali život za slobodu. Sjećanje na taj dan nije samo tuga, već i opomena i zavjet da čuvamo svoj identitet, jezik i vjeru. Naša je obaveza da potomcima prenesemo istinu o onome što se dogodilo, jer narod koji zaboravlja svoju prošlost rizikuje da mu se ona ponovi", naglasila je Runićeva.

Predsjednik Boračke organizacije Drvar – Istočni Drvar Miladin Bajić podsjetio je da je ovaj grad u proteklom ratu podnio ogromne žrtve.

"Drvar je imao više od 300 poginulih boraca i 1.260 ranjenih, od kojih je 600 teško ranjeno. Naš zadatak je da čuvamo uspomenu na njihove živote, ali i da prenosimo istinu o stradanjima kako bi mlađe generacije znale koliko je sloboda plaćena. Sjećanje na 13. septembar je poruka da ne smijemo dozvoliti da se takva tragedija ikada ponovi", rekao je Bajić.

Dan sjećanja obilježen je služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na Centralnom spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-1995. godine.

Vijence su položile delegacije opština Drvar i Istočni Drvar, Boračke organizacije Istočni Drvar – Drvar, Boračke organizacije Republike Srpske, Drugog bataljona Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, kao i predstavnici političkih partija.

(Srna)