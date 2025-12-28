Rat u porodici kralja pomfrita: Moćna dinastija na ivici raspada zbog pohlepne ćerke osnivača, istorija se ponavlja

Porodična svađa potresa kompaniju "McCain Foods", najvećeg svetskog proizvođača pomfrita i ključnog dobavljača "McDonald’sa", nakon što je ćerka jednog od suosnivača zatražila isplatu vrednu više od milijardu kanadskih dolara.

Porodična svađa potresa "McCain Foods", kompaniju koja je najveći svjetski proizvođač pomfrita, nakon što ćerka jednog od suosnivača traži isplatu od preko milijardu kanadskih dolara kako bi izašla iz upravljačkih struktura i suvlasništva.

Tri decenije nakon što su osnivači kompanije "McCain Foods" vodili tešku bitku oko nasljeđivanja i kontrole nad kompanijom, nova generacija porodice sada je uvučena u novi spor oko globalnog poslovnog carstva. Riječ je, inače, o jednom od ključnih dobavljača "McDonald'sa", sa godišnjim prihodima od oko 16 milijardi kanadskih dolara.

Eleonor Mekejn, 56-godišnja muzičarka iz Toronta, želi da proda svoj vlasnički udio kako bi se fokusirala na filantropiju, diverzifikaciju svog investicionog portfolija i druge planove, rekao je njen portparol u saopštenju za Fajnenšel tajms (FT).

Istorija bi se mogla ponoviti

Međutim, ostali članovi porodice ne prihvataju njenu procjenu vrijednosti udela, iako pregovori još traju, prema riječima osobe upoznate sa upravljačkom strukturom kompanije.

Riječ je o najnovijem žarištu međugeneracijskog sukoba koji uključuje više grana bogate i uticajnde porodice, među braćom, sestrama i rođacima. Mnogi su i dalje traumatizovani skupom sudskom bitkom koja se odigrala 1990-ih i duboko podijelila porodicu.

Dimitrij Anastakis, profesor na Rotman školi za menadžment Univerziteta u Torontu, opisao je sukob kao "jedan od najdubljih raskola u istoriji kanadskog biznisa".

Eleonorin otac, Volas Mekejn, koji je 1957. godine zajedno sa bratom Harisonom osnovao "McCain Foods", zaslužan je za izgradnju globalne prehrambene kompanije koja je porodicu učinila jednom od najbogatijih u zemlji. "Svaki četvrti prženi krompirić na svijetu dolazi iz McCain Foodsa", navodi se na veb stranici kompanije.

"Brutalni“ sukob braće oko strategije i kontrole nad kompanijom doveo je do trogodišnje sudske bitke, koja se na kraju završila u Harisonovu korist. Troškovi parnice premašili su 20 miliona kanadskih dolara, a članovi porodice Volas kasnije su preuzeli kontrolu nad kompanijom "Maple Leaf Foodsom".

Iako Eleonor Mekejn nema nikakvu ulogu u svakodnevnom upravljanju kompanijom "McCain", njen brat Skot Mekejn je predsednik upravnog odbora.

"Ona ne traži ništa posebno"

"McCain Foods" ima dvostepenu upravljačku strukturu. Na vrhu je porodični holding sa odvojenim koji ispod sebe ima odvojeni operativni odbor u kojem ima i nekoliko nezavisnih direktora.

Takav sistem je osmišljen kako bi se upravljanje zaštitilo od porodičnih sukoba, ali situacija je svejedno "komplikovana". Upravo ta struktura sada mora da odluči kako da procjeni vrijednost udjela Eleonor Mekejn ili rizikuje novi dugotrajan sudski postupak.

"Kako bi ostvarila izlazak iz vlasništva, Eleonor Mekejn ne traži ništa posebno. Ona jednostavno koristi svoje neograničeno pravo da proda akcije, isto kao i svi ostali akcionari", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Eleonor dosledno delovala konstruktivno i u dobroj vjeri i da želi da završi ovaj proces na pravedan, blagovremen i poverljiv način. Njen prijatelj, koji je govorio za FT pod uslovom anonimnosti, rekao je da njena odluka pokreće složena pitanja o strukturi porodičnog biznisa.

"Tu ima puno emocija, ovu kompaniju je osnovao njen otac. Velika je stvar to napustiti", rekao je. "McCain Foods" je 1977. godine osigurao ugovor za snabdevanje Mekdonaldsovih restorana u Evropi i Ujedinjenom Kraljevstvu pomfritom napravljenim u Mekejnovim objektima.

Ali uspjeh i bogatstvo su porodici doneli i brojne izazove. Sudski postupci tokom godina otkrili su detalje o raskošnom načinu života i bogatstvu porodice, uključujući imovinu vrijednu stotine miliona dolara, više kuća i čamaca, kao i izuzetno visoke troškove privatnog školovanja, uređenja vrtova i časova joge i pilatesa.

"Niko ne želi javnu sudsku bitku"

Razvod Eleonor Mekejn od supruga Džefa Melansona u decembru 2017. godine takođe je privukao pažnju javnosti, tokom dvogodišnjeg sudskog spora oko pitanja da li ju je suprug "obmanuo" kako bi je naveo na sklapanje braka.

Sudski dokumenti su pokazali da je njena neto vrijednost iznosila 365,8 miliona kanadskih dolara u vrijeme kada je tražila poništenje braka, kako bi izbjegla plaćanje 5 miliona dolara dogovorenih u predbračnom ugovoru.

Još jedna porodična prijateljica Eleonor Mekejn, koja je takođe govorila pod uslovom anonimnosti, rekla je da niko ne želi da se ponovi situacija u kojoj bi otkup udjela završio haotičnom i javnom sudskom bitkom. Dodao je da se nada da će spor "biti rješen bez previše advokata".

Toni Majorino iz Kraljevske banke Kanade rekao je da porodična preduzeća često upadaju u sporove oko vlasništva, liderstva i vizije ako nemaju jasne mehanizme upravljanja. "U takvim okolnostima postoji realna opasnost da složenost sistema može dovesti do loših ishoda", rekao je on. Predstavnik porodice Mekejn odbio je da komentariše slučaj, objavio je FT.