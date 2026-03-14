"Nove rakete predstavićemo oko Vidovdana": Vučić se oglasio o balističkim supersoničnim projektilima

Aleksandar Vučić najavio da će Vojska Srbije predstaviti supersonične balističke rakete CM-400 oko Vidovdana.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas Mramorac kod Smederevske Palanke kada se razgovarao sa građanima i govorio o brojnim temama. Oglasio se o supersoničnim balističkim raketama CM-400 i najavio da će ih Vojska Srbije predstaviti javnosti ove godine oko Vidovdana.

"Rekao sam našima da puste snimke pa su valjda pustili snimke da vide. Imamo mnogo vežbi sad i sa ovima iz NATO-a i sa drugima, ali kad se to završi, ja verujem tamo negde oko Vidovdana, pa ćemo da pokažemo.

Znate, vojska i sistem odbrane bezbjednosti, kada predviđate šta će se dešavati u svetu i okruženju, nisu igračke. To je suviše ozbiljna i odgovorna stvar", objasnio je predsjednik Srbije.

Kakve su balističke supersonične rakete CM-400 koje ima Vojska Srbije?

Predsjednik Srbije je otkrio da Srbija posjeduje balističke supersonične rakete kineske proizvodnje. Ratni avioni MIG-29 ih nose, a riječ je o raketama koje imaju domet do 400 kilometara, a teške su skoro cijelu tonu.

“Riječ je o raketama vazduh-zemlja. To su rakete razorne moći.

Idu i do 950 kilograma i do 400 kilometara dometa. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više.

Upotrebljene su u sukobu Pakistana i Indije. Uništili su radarski sistem S-400“.

To je kinesko oruđe koje se pokazalo kao izuzetno u sukobu Pakistana i Indije. Uspjeli su da unište francuski radar i radarski sistem S-400. Mnogo toga imamo što niste videli i nastavićemo da nabavljamo“, rekao je Vučić na javnom servisu.