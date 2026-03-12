Vučić o politici Slobodana Miloševića: "Nisam siguran da je do kraja razumio posljedice"

Aleksandar Vučić govorio o Slobodanu Miloševiću.

Izvor: RTS/YouTube/Printscreen/Slaven Radovic

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras na "Radio-televiziji Srbije" (RTS) kada je govorio o mnogim važnim temama. Na početku je govorio o godišnjici ubistva nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića nakon čega je govorio o politici Slobodana Miloševića.

"Nismo uljepšavali slike o nekim drugima, nikad se nisam bavio slikama, već činjenicama. Milošević, kao i ja, kao i svaki drugi čovjek, imao je svoje greške.

Bio je veoma inteligentan, imao je izuzetnu dikciju, rijedak talenat za politiku. Pravio je velike greške.

Nisam siguran da je do kraja razumio posljedice sa kojima ćemo se suočiti, i do posljednjeg trenutka nije vjerovao da se NATO agresija može dogoditi. Morao je da zaštiti zemlju malo ranije.

Da li je bio u teškoj situaciji? Meni je danas lako da pametujem i govorim svakojake stvari.

Ne mogu da budem u njegovim cipelama, jer sam bezbroj puta razmišljao šta bih na njegovom mjestu. Nije bilo lako u njegovo vrijeme. Danas nemamo nijedan rat, nemamo sukobe niti destabilizaciju zemlje, čak i kad je to pokušano", rekao je Vučić.