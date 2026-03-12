logo
Napadnuta sinagoga u Mičigenu, napadač ubijen: Jake policijske snage na licu mjesta (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ubijena jedna osoba u pucnjavi kod sinagoge u Mičigenu.

Napad na sinagogu u Mičigenu Izvor: X/Nexta TV/Screenshot

Ubijena je jedna osoba u pucnjavi kod reformističke jevrejske sinagoge u Vest Blumfildu u Mičigenu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Asosijejted Pres". Pucnjava se dogodila danas oko 12.30 časova po lokalnom vremenu kada je osumnjičeni udario automobilom u zgradu nakon čega je izašao iz vozila i pucao na obezbeđenje iz vatrenog oružja.

Sve škole u ovom okrugu su trenutno otvorene, ali su u posebnom režimu bezbjednosti. Policija je sve blokirala oko mjesta pucnjave kod sinagoge.

Nije poznat motiv zločina. Istraga je u toku. 

SAD sinagoga

