Napadnuta sinagoga u Mičigenu, napadač ubijen: Jake policijske snage na licu mjesta (Video)

Ubijena jedna osoba u pucnjavi kod sinagoge u Mičigenu.

Izvor: X/Nexta TV/Screenshot

Ubijena je jedna osoba u pucnjavi kod reformističke jevrejske sinagoge u Vest Blumfildu u Mičigenu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Asosijejted Pres". Pucnjava se dogodila danas oko 12.30 časova po lokalnom vremenu kada je osumnjičeni udario automobilom u zgradu nakon čega je izašao iz vozila i pucao na obezbeđenje iz vatrenog oružja.

Sve škole u ovom okrugu su trenutno otvorene, ali su u posebnom režimu bezbjednosti. Policija je sve blokirala oko mjesta pucnjave kod sinagoge.

Terrorist Attack at Jewish School in Michigan: Unknown Person Rams Synagogue Building with Car, Then Opens Fire



The incident occurred in West Bloomfield at the "Temple Israel" synagogue. Police are on the scene, with heavy smoke visible — it is suspected that the car caught…pic.twitter.com/rmnSs1ifEb — NEXTA (@nexta_tv)March 12, 2026

Nije poznat motiv zločina. Istraga je u toku.