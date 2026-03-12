Burno u Parlamentu FBiH: Dragan Mioković smijenjen s mjesta predsjedavajućeg

Zahtjev za Miokovićevu smjenu su uputili klubovi stranaka HDZ-a i HDZ-a 1990 te zastupnici Mario Karamatić i Slaven Raguž.

Dragan Mioković (Naša stranka) je smijenjen s mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o čemu je odlučila većina zastupnika sa 58 glasova "za", dok je protiv bilo 15 i 12 suzdržanih.

Razlog je njegova nedavna izjava u kojoj je rekao da su partizani na Bleiburgu "ubili malo Hrvata" što je izazvalo brojne reakcije javnosti. On se nakon toga izvinio porodicama onih koji su nevino stradali.

Tokom današnje sjednice, Mioković je poručio da se radi o formiranju nove većine, odnosno da je HDZ krenuo u destabilizaciju jedne i formiranje neke nove većine.

Poručio je kako se kriza s državnog prelijeva na federalni nivo, a posebno je istakao DF, SDA i SBiH kojima je poručio da su dio nove većine ukoliko glasaju za njegovu smjenu.

"Smjena nekoga s jedne od najvažnijih pozicija u Federaciji ne može proći bez širokih međustranačkih konsultacija od samog vrha, jednako kao ni imenovanje. Zato i jest ovoliko trajalo, preko mjesec dana. To znamo svi", naveo je on, a prenosi Klix.

Istakao je da se njegovom smjenom neće naštetiti ni njemu ni Našoj stranci već građanima FBiH.