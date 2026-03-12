Uživajte u sunčanom vikendu: Naredne sedmice promjena vremena i nagli pad temperature

Narednih dana očekuje se sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i kišu i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 15 do 21 stepen Celzijusov.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a od podne je moguća prolazna kiša i pljusak praćen grmljavinom. Na krajnjem jugu preovladavaće sunčano vrijeme. Uveče na zapadu vedro, u ostalim krajevima pretežno oblačno

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, u višim predjelima na istoku od minus dva, a maksimalna od 15 na zapadu do 20 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 10 Celzijusovih stepeni.

U subotu, 14. marta, očekuje se uglavnom sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, na istoku će biti oblačnije i toplije od prosjeka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne razvoj oblačnosti će usloviti prolaznu kišu ili pljusak, dok će na jugu biti pretežno sunčano. Na jugozapadu će tokom dana biti povremeno vjetrovito.

Minimalna temperatura biće od dva do sedam, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna dnevna od 15 do 21, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 15. marta, biće promjenljivo oblačno s prolaznom kišom ili pljuskom s grmljavinom, dok će tokom dana biti i sunčanih perioda, naročito na jugu i toplo za ovaj dio godine.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 15 do 21, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 16. marta, biće promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i toplo. U drugom dijelu dana očekuje se jače naoblačenje s kišom i pljuskom.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do šest, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna dnevna od 15 do 20, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Vrijeme tokom iduće sedmice

Nakon proljećnog vikenda, period od utorka do petka (17.03. – 20.03.) obilježiće znatno hladnije vrijeme. Temperature će biti niže za 7 do 8 stepeni Celzijusovih u odnosu na aktuelni topli period. Na planinama je moguć i snijeg.

Stabilizacija vremenskih prilika i ponovni porast temperatura, prema trenutnim prognozama BHMeteo, mogući su tek od petka, 20. marta.