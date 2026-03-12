Policija istražuje seriju požara u Brčkom: Četiri automobila izgorjela u istom naselju za manje od sedam dana

U naselju "EŠ" u Brčkom noćas je ponovo došlo do požara na jednom automobilu koji je u potpunosti izgorio.

Izvor: Radio Brčko

Na mjesto događaja izašli su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice koji su ugasili vatru te Policije Distrikta radi obavljanja uviđaja.

Ovaj incident dogodio se svega nekoliko dana nakon požara u Ulici Marina Držića u istom naselju, kada su u vatri oštećena tri vozila, od čega je jedno u potpunosti izgorjelo, dok su na dva nastala velika oštećenja.

Zasad nije poznato jesu li ovi slučajevi povezani, a više informacija očekuje se od nadležnih službi nakon obavljene istrage.