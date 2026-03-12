logo
Cvijanovićeva u Azerbejdžanu sa Alijevim: Razmijenili mišljenja o političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U okviru posjete Azerbejdžanu, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Bakuu sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

Cvijanovićeva se sastala sa predsjednikom Azerbejdžana Izvor: Predsjedništvo BiH

Ovom prilikom, kako je saopšteno iz Predsjedništva BiH, sagovornici su razmijenili mišljenja o trenutnim političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u svijetu, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je izrazila solidarnost sa narodom Azerbejdžana, te punu podršku naporima predsjednika Alijeva i svih institucija Azerbejdžana u nastojanju da obezbijede mirno i stabilno okruženje za svoje građane i region u cjelini, kroz unapređivanje regionalne stabilnosti putem dijaloga i saradnje.

Na sastanku je razgovarano o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje sa Azerbejdžanom u različitim oblastima, sa posebnim akcentom na realizaciju infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

"Srpski član Predsjedništva BiH upoznala je sagovornika i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, posljedicama stranog intervencionizma, te nastojanju da se proces donošenja odluka vrati domaćim institucijama, u ustavne i demokratske okvire", navodi se u saopštenju.

Cvijanovićeva se prethodno obratila na Global forumu u Baku, te istakla da svaka kriza donosi i nove mogućnosti, pod uslovom da se bude dovoljno mudar, da se udruže snage i traže bolja rješenja, kako za zemlje ponaosob, tako i na regionalnom, pa i na globalnom nivou.

"Dijalog je ono što je potrebno svakoj civilizovanoj političkoj zajednici, kao, uostalom, i cijelom svijetu. Da bismo na svrsishodan način prevazišli unutrašnje i globalne podjele, neophodno je najprije razumjeti njihove uzroke. Jednako je važna i spremnost da saslušamo jedni druge i uvažimo različite stavove, umjesto da ih unaprijed odbacujemo", poručila je Cvijanovićeva na forumu čija tema je Premošćavanje podjela u svijetu u tranziciji.

 (Mondo)

