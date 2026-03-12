Godišnja inflacija u januaru dostigla 3,7 odsto - Šta je sve poskupjelo, a šta pojeftinilo u januaru

U Republici Srpskoj zabilježen je novi rast troškova života na početku 2026. godine, a potrošačke cijene u januaru u prosjeku su više za 3,7 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Izvor: CandyRetriever/Shutterstock

Gledano na mjesečnom nivou, u januaru je zabilježeno poskupljenje od 1,0% u poređenju sa decembrom , pri čemu je najveći skok cijena evidentiran u sektorima zdravstva, te hrane i bezalkoholnih pića.

Najdrastičniji rast cijena u periodu od samo mjesec dana zabilježen je u odjeljku zdravstva, gdje su usluge i proizvodi skuplji za čak 7,3%, navedeno je u mjesečnom biltenu Republičkog zavoda za statistiku.

Značajno povećanje bilježe i osnovne životne potrepštine, pa su hrana i bezalkoholna pića poskupjeli za 1,8%, dok su troškovi stanovanja viši za 1,0%.

Blagi rast zabilježen je i u kategorijama ostalih dobara i usluga (0,9%), rekreacije i kulture, kao i restorana i hotela (po 0,8%), te namještaja i pokućstva (0,2%).S druge strane, nisu svi sektori zabilježili rast cijena. Troškovi alkoholnih pića i duvana, komunikacija, kao i obrazovanja ostali su potpuno nepromijenjeni u odnosu na prethodni mjesec.

Dobra vijest za potrošače je pad cijena u pojedinim sektorima, pa su tako odjeća i obuća jeftiniji za 3,8%, dok su cijene prevoza zabilježile pad od 1,7%.

Indeksi potrošačkih cijena u Republici Srpskoj izračunavaju se na osnovu reprezentativne liste (korpe) koju u 2026. godini čini 612 proizvoda. Da bi se dobila precizna statistička slika, svakog mjeseca se prikupi više od 9.000 cijena sa unaprijed definisanog uzorka prodajnih mjesta. Praćenje se vrši na šest lokacija u Republici Srpskoj, a to su: Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo, Prijedor i Trebinje.