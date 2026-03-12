logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Biciklista preminuo nakon sudara sa kamionom u Banjaluci

Biciklista preminuo nakon sudara sa kamionom u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u banjalučkoj Ulici Braće Podgornika smrtno je stradao biciklista M. S. (81) iz Banje Luke.

11.jpg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva, nesreća se dogodila 11. marta oko 14.50 časova, a u njoj su učestvovali teretno motorno vozilo marke „Man“ sa priključnim vozilom, kojim je upravljao A. M. (2002) iz Jajca, i bicikl kojim je upravljao nastradali muškarac.

Povrijeđeni biciklista je nakon nesreće prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci, gdje je podlegao povredama.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera, kao i odgovarajuća vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti ove saobraćajne nezgode. Takođe je naložena i obdukcija tijela stradalog, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ