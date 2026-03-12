Biciklista preminuo nakon sudara sa kamionom u Banjaluci

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u banjalučkoj Ulici Braće Podgornika smrtno je stradao biciklista M. S. (81) iz Banje Luke.

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva, nesreća se dogodila 11. marta oko 14.50 časova, a u njoj su učestvovali teretno motorno vozilo marke „Man“ sa priključnim vozilom, kojim je upravljao A. M. (2002) iz Jajca, i bicikl kojim je upravljao nastradali muškarac.

Povrijeđeni biciklista je nakon nesreće prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci, gdje je podlegao povredama.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera, kao i odgovarajuća vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti ove saobraćajne nezgode. Takođe je naložena i obdukcija tijela stradalog, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

