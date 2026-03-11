Otkriveno ko stoji iza bombardovanja iranske škole: Pogrešne koordinate odnele više od 165 života

U stravičnom napadu je poginulo najmanje 165 ljudi , većinom djevojčica, prema iranskim medijima.

SAD su odgovorne za smrtonosni napad na iransku osnovnu školu, pokazala je vojna istraga, objavio je Njujork tajms . Nekoliko izvora upoznatih sa situacijom reklo je da se napad na osnovnu školu za djevojčice u Minabu dogodio zbog greške u izboru mete.

Američke snage su 28. februara izvršile napade na obližnju bazu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se nalazi odmah pored škole. Prema preliminarnim nalazima istrage, školska zgrada je bila dio vojnog kompleksa pre više od deset godina , ali je kasnije odvojena zidom i pretvorena u osnovnu školu za djevojčice.

"Oficiri Centralne komande SAD (CENTCOM) koristili su zastarjele koordinate ciljeva koje je dostavila Odbrambena obavještajna agencija (DIA),“ rekli su izvori upoznati sa istragom, prenosi Večernji.

Zvaničnici su naglasili da su nalazi još uvijek preliminarni i da na ključna pitanja još nije odgovoreno. Prvo je zašto zastarjeli podaci nisu ponovo provjereni i ažurirani pre napada. U stravičnom napadu je poginulo najmanje 165 ljudi , većinom djevojčica, prema iranskim medijima.

Američki predsjednik Donald Tramp je prvobitno okrivio Iran za napad, rekavši da su njegove rakete bile netačne. Kasnije, kada su ga novinari pritisnuli za dokaze, rekao je da ne zna dovoljno o ​​tome, ali da je spreman da prihvati rezultate istrage, šta god oni pokazali.